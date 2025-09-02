Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijos naujų automobilių rinka šiemet susitraukė 40 proc.

2025-09-02 15:01 / šaltinis: BNS
2025-09-02 15:01

Estijoje nuo 2025-ųjų įvedus naują motorinių transporto priemonių mokestį, per aštuonis šių metų mėnesius naujų lengvųjų automobilių šalyje nupirkta 39,8 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai – 8,23 tūkst., skelbia Estijos įgaliotųjų prekybos automobiliais atstovų asociacija (AMTEL).

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijoje nuo 2025-ųjų įvedus naują motorinių transporto priemonių mokestį, per aštuonis šių metų mėnesius naujų lengvųjų automobilių šalyje nupirkta 39,8 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai – 8,23 tūkst., skelbia Estijos įgaliotųjų prekybos automobiliais atstovų asociacija (AMTEL).

0

Vien tik praėjusį mėnesį pardavimai buvo 41,6 proc. kuklesni nei prieš metus ir 11,6 proc. menkesni nei prieš mėnesį – įsigytas 981 automobilis.

56,2 proc. praėjusį mėnesį nupirktų automobilių buvo hibridiniai, 4,7 proc. – elektriniai.

Populiariausios automobilių markės rugpjūtį buvo „Škoda“ (įsigyta 170 automobilių), „Toyota“ (154), „Kia“ (97), o modeliai – „Kia Sportage“ (70), „Toyota Corolla“ ir „Škoda Octavia“ (po 63).

AMTEL duomenimis, 2024-aisiais Estijoje parduota 25,39 tūkst. naujų automobilių – 11,2 proc. daugiau nei 2023 metais.

