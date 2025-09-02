Estijos naujų automobilių rinka šiemet susitraukė 40 proc.

Vien tik praėjusį mėnesį pardavimai buvo 41,6 proc. kuklesni nei prieš metus ir 11,6 proc. menkesni nei prieš mėnesį – įsigytas 981 automobilis.
56,2 proc. praėjusį mėnesį nupirktų automobilių buvo hibridiniai, 4,7 proc. – elektriniai.
Populiariausios automobilių markės rugpjūtį buvo „Škoda“ (įsigyta 170 automobilių), „Toyota“ (154), „Kia“ (97), o modeliai – „Kia Sportage“ (70), „Toyota Corolla“ ir „Škoda Octavia“ (po 63).
AMTEL duomenimis, 2024-aisiais Estijoje parduota 25,39 tūkst. naujų automobilių – 11,2 proc. daugiau nei 2023 metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!