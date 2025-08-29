Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Estijoje mažmeninės prekybos metinis augimas liepą sulėtėjo iki 5 proc.

2025-08-29 14:24 / šaltinis: BNS
2025-08-29 14:24

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Mažmeninė prekyba Estijoje praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa, palyginamosiomis kainomis padidėjo 1 proc., rodo nacionalinės statistikos tarnybos penktadienį paskelbti duomenys.

0

Augimas užfiksuotas aštuntą mėnesį iš eilės, sulėtėjo nuo 5 proc. birželį.

Prekyba maisto produktais liepą per metus susitraukė 5 proc., tuo tarpu ne maisto prekėmis, neskaitant degalų – išsiplėtė 3 proc., degalais – 10 procentų.

Per mėnesį (liepą, palyginti su birželiu) visa mažmeninė prekyba sumenko 1 proc., o pagal sezoniškumą bei pagal darbo dienas pakoreguotus duomenis – 2 procentais.

Per septynis šių metų mėnesius mažmeninės prekybos apimtys buvo 3 proc. solidesnės nei tuo pat metu pernai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

