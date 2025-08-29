Estijoje mažmeninės prekybos metinis augimas liepą sulėtėjo iki 5 proc.

Augimas užfiksuotas aštuntą mėnesį iš eilės, sulėtėjo nuo 5 proc. birželį.
Prekyba maisto produktais liepą per metus susitraukė 5 proc., tuo tarpu ne maisto prekėmis, neskaitant degalų – išsiplėtė 3 proc., degalais – 10 procentų.
Per mėnesį (liepą, palyginti su birželiu) visa mažmeninė prekyba sumenko 1 proc., o pagal sezoniškumą bei pagal darbo dienas pakoreguotus duomenis – 2 procentais.
Per septynis šių metų mėnesius mažmeninės prekybos apimtys buvo 3 proc. solidesnės nei tuo pat metu pernai.
