  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Omniva“ iki metų pabaigos įrengs 20 siuntų dėžučių atokesnėse Lietuvos vietose

2025-09-12 09:38 / šaltinis: BNS
2025-09-12 09:38

Estijos valstybės įmonės „Eesti Post“ valdoma pašto ir logistikos bendrovė „Omniva“ iki metų pabaigos visoje Lietuvoje ketina įrengti 20 siuntų dėžučių atokesnėse šalies vietovėse.

„Omniva“ (nuotr. Elta)

„Omniva" (nuotr. Elta)

0

Tai bandomasis projektas siekiant įvertinti, ar žmonės naudosis paslauga, penktadienį pranešė „Omniva“.

„Bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir vietos bendruomenėmis įrengsime jas strategiškai svarbiausiose vietose – gyvenviečių centruose, daugiabučių kvartaluose, prie autobusų stotelių. Bandomasis projektas leis geriau suprasti klientų poreikius ir lūkesčius bei įvertinti ateities galimybes plėsti tinklą Lietuvoje“, – pranešime sakė „Omnivos“ generalinis direktorius Marttis Kuldma (Martis Kuldma).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak įmonės, siuntas iš dėžučių, kaip ir iš paštomatų, bus galima atsiimti gavus pranešimą su specialiu kodu.

„Omniva“ jas įrengs su su technologijų bendrove „Jetbeep“, pradėjusia jų gamybą.

Bendruomenių siuntų dėžučių projektą „Omniva“ įgyvendina visose trijose Baltijos šalyse. 

BNS rugpjūtį rašė, kad tokias dėžutes „Omniva“ jau pristatė Estijoje – joms nereikia nuolatinio elektros tiekimo, jos gali veikti be interneto ryšio. Skelbta, kad dar šiemet planuojama tokias dėžutes pradėti diegti ir Lietuvoje bei Latvijoje.

