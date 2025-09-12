„Omniva“ iki metų pabaigos įrengs 20 siuntų dėžučių atokesnėse Lietuvos vietose

Tai bandomasis projektas siekiant įvertinti, ar žmonės naudosis paslauga, penktadienį pranešė „Omniva“.
„Bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir vietos bendruomenėmis įrengsime jas strategiškai svarbiausiose vietose – gyvenviečių centruose, daugiabučių kvartaluose, prie autobusų stotelių. Bandomasis projektas leis geriau suprasti klientų poreikius ir lūkesčius bei įvertinti ateities galimybes plėsti tinklą Lietuvoje“, – pranešime sakė „Omnivos“ generalinis direktorius Marttis Kuldma (Martis Kuldma).
Pasak įmonės, siuntas iš dėžučių, kaip ir iš paštomatų, bus galima atsiimti gavus pranešimą su specialiu kodu.
„Omniva“ jas įrengs su su technologijų bendrove „Jetbeep“, pradėjusia jų gamybą.
Bendruomenių siuntų dėžučių projektą „Omniva“ įgyvendina visose trijose Baltijos šalyse.
BNS rugpjūtį rašė, kad tokias dėžutes „Omniva“ jau pristatė Estijoje – joms nereikia nuolatinio elektros tiekimo, jos gali veikti be interneto ryšio. Skelbta, kad dar šiemet planuojama tokias dėžutes pradėti diegti ir Lietuvoje bei Latvijoje.
