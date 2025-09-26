Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO oro policija netoli Latvijos krantų perėmė penkis Rusijos naikintuvus

2025-09-26 11:53 / šaltinis: BNS
2025-09-26 11:53

Vengrijos naikintuvai „Gripen“ ketvirtadienį pakilo iš Šiaulių bazės perimti penkių Rusijos karinių orlaivių junginio, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė NATO sąjungininkų vadavietė.

Naikintuvai F-35 BNS Foto

Vengrijos naikintuvai „Gripen“ ketvirtadienį pakilo iš Šiaulių bazės perimti penkių Rusijos karinių orlaivių junginio, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė NATO sąjungininkų vadavietė.

REKLAMA
2

Rusų naikintuvai skrido šalia NATO oro erdvės, nesilaikydami tarptautinių skrydžių saugos taisyklių.

Lėktuvai – vienas Su-30, vienas Su-35 ir trys MiG-31 – buvo identifikuoti į vakarus nuo Latvijos pakrantės ir po to buvo palydėti. Po misijos „Gripen“ saugiai grįžo į bazę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip interviu Latvijos radijui sakė gynybos ministras Andris Sprūdas, Rusijos naikintuvų perėmimas reiškia, kad NATO suaktyvino savo veiksmus šioje situacijoje ir juos vykdys dar aktyviau.

Rusijos karo lėktuvai, artėjantys prie NATO oro erdvės arba ją pažeidžiantys, jau kurį laiką yra realybė, priminė ministras.

„Žinome, kokioje geopolitinėje padėtyje esame. Esame šalia valstybės agresorės. Dabar šią realybę matome aiškiau“, – pažymėjo A. Sprūdas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų