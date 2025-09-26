NATO oro policija netoli Latvijos krantų perėmė penkis Rusijos naikintuvus

Rusų naikintuvai skrido šalia NATO oro erdvės, nesilaikydami tarptautinių skrydžių saugos taisyklių.
Lėktuvai – vienas Su-30, vienas Su-35 ir trys MiG-31 – buvo identifikuoti į vakarus nuo Latvijos pakrantės ir po to buvo palydėti. Po misijos „Gripen“ saugiai grįžo į bazę.
Kaip interviu Latvijos radijui sakė gynybos ministras Andris Sprūdas, Rusijos naikintuvų perėmimas reiškia, kad NATO suaktyvino savo veiksmus šioje situacijoje ir juos vykdys dar aktyviau.
Rusijos karo lėktuvai, artėjantys prie NATO oro erdvės arba ją pažeidžiantys, jau kurį laiką yra realybė, priminė ministras.
„Žinome, kokioje geopolitinėje padėtyje esame. Esame šalia valstybės agresorės. Dabar šią realybę matome aiškiau“, – pažymėjo A. Sprūdas.
