Raseinių rajone pradedama tilto per Dubysą rekonstrukcija, numatomi eismo ribojimai

Skelbiama, kad transporto priemonės galės važiuoti tik viena tilto puse, eismas bus reguliuojamas šviesoforais.
Kaip praneša bendrovė, valstybės reikšmės krašto kelyje Raseiniai–Baisogala esantis tiltas šiuo metu yra kritinės būklės, todėl jį būtina tvarkyti, norint užtikrinti saugų eismą.
Remonto metu bus įrengta nauja gelžbetoninė perdanga bei vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, paklotas naujas asfaltas. Taip pat eismo planuojama sumontuoti kelio atitvarus ir turėklus, sutvirtinti tilto šlaitus betono plytelėmis.
Visus darbus numatoma atlikti iki 2027-ųjų pavasario.
„Via Lietuva“ duomenimis, šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose tvarkoma 16 tiltų, iš kurių didžioji dauguma yra kritinės būklės. Dar 17 tiltų remonto darbai yra viešųjų pirkimų procedūrų etape.
