  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Pirksite automobilį? Atskleidė būdą, kaip sutaupyti pinigų

2025-08-18 06:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 06:34

Naudotų automobilių rinkai būdingas sezoniškumas, todėl išlaukus tinkamo laiko galima tikėtis ne tik didesnės transporto priemonių pasiūlos, bet ir žemesnių kainų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Naudotų automobilių rinkai būdingas sezoniškumas, todėl išlaukus tinkamo laiko galima tikėtis ne tik didesnės transporto priemonių pasiūlos, bet ir žemesnių kainų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Ši tendencija ypač ryški vasarą ir žiemą, kai reikšmingai sumažėja automobilių pirkėjų.

Mažiausiai automobilių perkama birželį

Automobilių duomenų įmonės „carVertical“ atliktas tyrimas rodo, jog pirkėjų aktyvumas naudotų transporto priemonių rinkoje svyruoja. Mažiausiai automobilių „carVertical“ platformoje vairuotojai tikrino birželį – 7,6 proc. visų įmonės klientų per metus įsigytų istorijos ataskaitų. Toliau rikiuojasi gruodis – 7,8 proc. ir gegužė – 8 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Menką pirkėjų aktyvumą birželio ir gegužės mėnesiais galima sieti su atostogų laikotarpiu. Žmonės keliauja ir leidžia laiką gamtoje, automobilio pirkimą atidėdami rudens sezonui“, – sako automobilių rinkos ekspertas ir „carVertical“ komunikacijos vadovas Matas Buzelis.

Vasaros sezono metu nemažai pardavėjų siūlo nuolaidas senesniems automobilių modeliams, kad atlaisvintų vietą naujiems. Tai itin palankus metas keisti automobilį, nes galima įsigyti apynauję transporto priemonę už patrauklią kainą.

Populiariausi mėnesiai įsigyti automobilį – spalis (9,3 proc. visų „carVertical“ tikrintų transporto priemonių), lapkritis (8,8 proc.) ir rugsėjis (8,7 proc.). Nemažai pirkėjų skuba įsigyti automobilį prieš prasidedant žiemai, todėl ruduo itin aktyvus metas naudotų automobilių rinkoje. Visgi didesnė automobilių paklausa lemia ir didesnes kainas, todėl rudenį pirkdami transporto priemonę vairuotojai turėtų būti pasiruošę plačiau atverti pinigines.

Išlaukus tinkamo laiko, galima sutaupyti

Metų pabaiga – palankus metas keisti automobilį. Norėdami pasiekti pardavimų tikslus ir išparduoti senus modelius prieš Naujus metus, automobilių prekybos įmonės neretai siūlo nuolaidas ar papildomas naudas.

„Daugelis žmonių prieš šventes nėra linkę pirkti automobilio. Kadangi šiuo laikotarpiu parduoti automobilį užtrunka ilgiau, galima tikėtis su pardavėju susitarti dėl geresnės kainos“, – aiškina M. Buzelis.

Verslo sektoriui besibaigiantys metai – signalas, jog laikas atnaujinti savo automobilių parką, todėl rinkoje padaugėja įmonių parduodamų automobilių.

Pasibaigus šaltajam sezonui rinka suaktyvėja ir vairuotojai ima ieškoti naujų transporto priemonių. Pajutę išaugusį pirkėjų susidomėjimą automobilių pardavėjai įprastai būna mažiau linkę derėtis.

Nors žiemos ar vasaros mėnesiais galima lengvai rasti automobilį už patrauklią kainą, visgi naudotų transporto priemonių rinkos ekspertas pataria neskubėti: „Naudoto automobilio pirkimas visada turi šiokią tokią riziką, todėl svarbu nepasiduoti emocijoms ir nepatingėti pasidomėti automobilio istorija bei patikrinti jį autorizuotame servise“.

