Naujas automobilis už naudoto kainą: ar verta pirkti šį „Citroën“ modelį?

„Autopiloto“ laidos žurnalistas Egidijus Babelis bandė geriausiai sukomplektuotą „Citroën C3 Aircross“ versiją su automatine pavarų dėže bei 136 AG pasiekiančiu hibridiniu motoru, kurio kaina siekia vos 26 tūkstančius eurų. Ir šis 4,4 metro ilgio krosoveris toli gražu nėra miesto mažylis.
„Prieš „Dacia Duster“ jis turi vieną didelį privalumą. Jis gali būti komplektuojamas net su 7-iomis sėdynėmis. Ir „Citroën“ sako, kad tai pats mažiausias ir kompaktiškiausias septynvietis modelis rinkoje. Deja, bandomajame modelyje nėra šios opcijos. Dvi sėdynės gale kainuoja beveik 800 eurų. Norėčiau jas išbandyti, nes pagal erdvę abejoju, ar ten tilptų žmogus. Na, bet septynvietės versijos be 3-ios eilės sėdynių turi kitą privalumą – iš tiesų didelę bagažinę. Ir yra dar vienas pliusas. Tai erdvė gale“, – automobilyje esantį erdvės pojūtį teigiamai įvertino E. Babelis.
„C3 Aircross“ SUV pasižymi didesne prošvaisa labiau užtikrintam vairavimui, lengvesniam įsėdimui į automobilį, aukštesnei vairavimo pozicijai ir geresniam matomumui. Šios savybės prisideda prie geros savijautos automobilio viduje.
„Važiuojant man patinka tai, kad „Citroën“ išlaiko savo vertybes ir orientaciją į komfortą. Tai nėra geromis vairavimo savybėmis pasižymintis automobilis, vairas žiauriai lengvas, ne itin tikslus, bet ir to nereikia. O važiuoklė – komfortiška. Keliu šis mažasis „Citroën“ plaukia pagirtinai. Bet visiškai nemoka susidoroti su aštriais nelygumais. O mūsų keliuose yra visokiausių šulinių, kelio sujungimų, smulkių duobių, tai važiuoklė kartais skleidžia bilduko garsus. Jeigu kelias geras, sujungimai lygūs – net ir nelygiu keliu „Citroën“ plaukia maloniai. Bet vos tik pasitaiko koks mažesnis nelygumas, tai bubum, bubum“, – šio modelio savybes kelyje apžvelgė laidos kūrėjas.
Pigiame automobilyje taip pat nereikia tikėtis ypatingai geros garso izoliacijos. Jos nėra daug, bet susikalbėti su keleiviais galima ir nerėkiant.
Tuo tarpu hibridinį šio automobilio variklį E. Babelis įvertino taip pat pozityviai.
„Kitame reportaže apie atnaujintą „Citroen C4“ minėjau, kad jam reikėtų būtent šios švelniojo hibrido pavaros, nes ji prideda išties daug guvumo ir elastingumo vangiam 1,2 litro motoriukui. Ir ekonomija visai neprasta. Yra dar ir elektrinė versija, kurios kainos, priklausomai nuo komplektavimo, svyruoja nuo 25 iki 30 tūkst. eurų. Tačiau nemanau, kad su ja bus patogu keliauti toliau nuo miesto. Hibridinis variantas – geriausias kainos ir kokybės santykis. Taigi šį automobilį įvertinsiu su sena patarle: ką moki, tą gauni. Bet už tai ką tu moki, automobilis atidirba“, – įsitikinęs „Autopilotas“ žurnalistas.
