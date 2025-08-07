Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Dar galite sutaupyti: „Regitra“ iki 50 proc. brangina vairuotojo pažymėjimus

2025-08-07 08:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 08:12

Nuo 2025 m. rugpjūčio 20 d. „Regitra“ didina vairuotojo pažymėjimų ir kvalifikacijos kortelių kainas. Ši paslauga brangs iki 50 proc.

Regitra BNS Foto

1

„Regitra“ tikina, kad kainas didina atsižvelgdama į išaugusias specialių blankų, graviravimo ir fotografavimo sąnaudas. 

Valstybės įmonė teisinasi, kad pastarąjį kartą vairuotojo pažymėjimų kainos buvo keistos 2008 m. Esą todėl pokyčiai būtini norint užtikrinti aukštą saugiųjų dokumentų ir paslaugos teikimo kokybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo šiol bendra tvarka išduodamas vairuotojo pažymėjimas kainuos 17,15 euro – beveik 3 eurais brangiau.

Per 5 darbo dienas išduodamo pažymėjimo kaina didinama 11,42 euro arba 50 proc. – iki 34,3 euro.

Per 1 darbo dieną išduodamas pažymėjimas brangsta 14 eurų arba 38 proc. – iki 51,45 euro.

Vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti dviem būdais: atvykus į „Regitros“ padalinį visoje Lietuvoje arba internetu. 

Skaitmeninėmis paslaugomis gali pasinaudoti visi, kurie turi galiojančią medicininę pažymą ir ne senesnę nei 5 metų nuotrauką Gyventojų registre (gamintas asmens dokumentas arba vairuotojo pažymėjimas).

Naujai pagamintas vairuotojo pažymėjimas gali būti pristatytas į namus arba į artimiausią siuntų terminalą.

Statistika rodo, kad vairuotojo pažymėjimų užsakymas internetu tendencingai auga ir pastaruosius keletą metų užsakymų procentas didėja po 2 procentinius punktus. 2023 m pirmą pusmetį užsakymų kiekis buvo 33 proc., 2024 m. – 35 proc., o šiemet 2025 m. jau siekia 37 proc.

