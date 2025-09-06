Augantį auglį smegenyse 28-erių merginai išdavė vos keli simptomai: skubiai įspėja visus

Tik po daugybės tyrimų paaiškėjo, kad jos galvoje augo avokado dydžio auglys, rašoma dailymail.co.uk.
Auglį smegenyse išdavė keli simptomai
Kai Nicole buvo 22-ejų, ji skrido iš Kalifornijos į Bostoną. Skrydžio metu mergina netikėtai prarado klausą dešinėje ausyje.
Tikėdamasi, kad klausa atsistatys, Nicole iškart po kelionės užsirašė pas audiologą. Tačiau tyrimai atskleidė šokiruojančią tiesą – jos galvoje augo avokado dydžio auglys, kuris, pasak medikų, galėjo vystytis net 15 metų.
„Kai sužinojau, kad turiu smegenų auglį, tai buvo baisiausia mano gyvenimo akimirka. Mano kūnas tiesiog sustingo. Tai ypač siaubinga, kai tau tik 22-eji“, – prisimena Nicole.
Vėliau ji suvokė, kad ženklai apie auglį jai sufleravo jau seniai: dažnas griuvinėjimas, lengvai lūžtantys kaulai, svaigulys, silpstanti klausa. Galutinai ji apkurto dešine ausimi 2021 m. gegužę.
„Iš pradžių maniau, kad tiesiog užgulė ausį. Bet kai vyras įdėjo ausinuką į mano dešinę ausį ir garsą užsuko iki maksimumo, o aš nieko negirdėjau, supratome, kad kažkas tikrai negerai“, – sakė Nicole.
Sudėtinga operacija ir ilgas gydymas
Pirmoji operacija įvyko 2021 m. liepą – gydytojai pašalino pusę auglio. Tačiau tai paliko rimtų pasekmių: buvo paralyžiuota dešinė Nicole kūno pusė, negalėjo vaikščioti ar pajudinti rankos, pusę metų buvo paralyžiuotas jos veidas.
„Praradau pusiausvyrą, negalėjau vaikščioti, mano dešinė ranka buvo be motorinių funkcijų, o veidas šešis mėnesius buvo paralyžiuotas“, – pasakojo ji.
Po reabilitacijos Nicole lankė veido, kalbos ir fizinę terapiją.
Diagnozė – retas akustinis neuromas
Biopsija patvirtino, kad Nicole auglys buvo didelis akustinis neuromas – reta smegenų auglio forma, pasitaikanti maždaug 2 iš 100 tūkst. žmonių.
Šie augliai paprastai auga lėtai, nesimeta į kitas kūno dalis, tačiau gali būti mirtini, jei vėlyvose stadijose sukelia gyvybei pavojingą smegenų skysčio kaupimąsi – hidrocefaliją.
Simptomai gali būti:
- stiprus nuovargis,
- svaigulys,
- galvos skausmai,
- kurtumas vienoje ausyje,
- spengimas ausyse,
- pusiausvyros problemos,
- veido raumenų silpnumas ar paralyžius.
Pasak NHS, dažniausiai ši liga paliečia 30–60 metų amžiaus žmones. Daugeliu atvejų tikslios priežasties nėra, tačiau dalį atvejų lemia genetinė liga – 2-o tipo neurofibromatozė (NF2).
Naujasis išbandymas – nervo transplantacija
Dėl veido judesių praradimo 2024 m. rugpjūtį Nicole buvo atlikta sudėtinga nervo transplantacijos operacija. Gydytojai paėmė nervą iš jos kairės pėdos ir kojos bei persodino į veidą, siekdami atstatyti šypseną.
„Gydytojai pašalino nervą iš mano kairės pėdos ir kojos tikėdamiesi atkurti šypseną. Tai reiškė, kad turėjau iš naujo mokytis vaikščioti – šįkart jau su naujais apribojimais. Po operacijos lankiau veido terapiją ir turėjau visiškai naują šypseną“, – pasakojo Nicole.
Gyvenimas šiandien
Dabar Nicole reguliariai atliekami MRT tyrimai, siekiant stebėti, ar auglys neauga. Po pirmosios operacijos ji pasižadėjo nubėgti visus šešis didžiuosius pasaulio maratonus, kad didintų informuotumą apie smegenų auglius.
Iki šiol ji įveikė Bostono, Londono, Čikagos ir Niujorko maratonus, o rugsėjį planuoja dalyvauti Berlyno maratone ir rinkti lėšas „The Brain Tumour Charity“ organizacijai.
„Galbūt niekada neatgausiu pilnos šypsenos, bet mokausi šypsotis visa širdimi. Su kiekviena procedūra, su kiekvienu kilometru ir kiekviena akimirka pamažu susigrąžinu tai, kas buvo prarasta“, – sako ji.
„Ši kelionė buvo žiauri. Praradau dalį savęs – fiziškai, emociškai, dvasiškai – bet atradau kai ką gilesnio: stiprybę, tikslą ir galingą bendruomenės jausmą“, – pridūrė mergina.
