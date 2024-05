Pasaulis to dar nematė: gydytojas pats išsigydė nepagydomą smegenų auglį

Profesorius R. Scolyeris, kuris kartu su kita Sidnėjaus universiteto profesore Georgina Long buvo pripažinti „Metų australais“, socialiniame tinkle X paskelbė naujausią informaciją: „Negalėčiau būti laimingesnis!!!!! Ačiū nuostabiai komandai, kuri taip gerai manimi rūpinasi, ypač mano žmonai Katie ir nuostabiai šeimai!“

Profesoriui R. Scolyeriui, kurio gyvybę keičiančio melanomos gydymo dėka pavyko išgelbėti tūkstančius žmonių, praėjusių metų birželį po priepuolio Lenkijoje buvo nustatytas auglys, skelbia portalas „Sky News“.

Jis tapo pirmuoju pasaulyje smegenų vėžiu sergančiu pacientu, kuriam prieš operaciją buvo taikyta kombinuota imunoterapija, nes savo gyvenimą pakeitusio melanomos gydymo pagrindus jis panaudojo sau pačiam.

Profesorius R. Scolyeris dabar tikisi, kad auglys neatsinaujins, nes, pasak gydytojo, vidutinis laikas iki ketvirtos stadijos smegenų auglio atsinaujinimo yra šeši mėnesiai.

