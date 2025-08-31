Ką matote paveikslėlyje? Štai ką tai sako apie jus

Optinės iliuzijos yra smagus būdas praleisti laiką, o taip pat sužinoti, kad jūs matote paveikslėlius kiek kitaip nei jūsų draugai, rašoma mirror.co.uk.
Ką matote paveikslėlyje?
Viena iš naujausių optinių iliuzijų teigia, kad galima nesunkiai atskleisti tai, daugiau mąstote kairiuoju ar dešiniuoju smegenų pusrutuliu.
„Deep Thinker“ neseniai „Instagram“ paskelbė nuotrauką su sniegu padengtu kalnu. Prieraše buvo skelbiama:
„Jei matote du apsikabinusius žmones, daugiau mąstote kairiuoju smegenų pusrutuliu, o jei matote dinozaurą, daugiau mąstote dešiniuoju smegenų pusrutuliu. Ką matote kalne?“
Daugelis žmonių komentaruose pasidalijo tuo, ką jie mato: kai kurie matė apsikabinusius žmones, kai kurie dinozaurą, bet daugelis matė trečią variantą – šunį.
„Mielas šunelis!“ – rašė vienas žmogus.
„Aš matau šuniuką, kuris tinginiauja“, – sakė kitas.
O trečias pridūrė: „Manau, kad esu vidurinis smegenų pusrutulis. Aš matau mielą šunį.“
Ką reiškia mąstyti kairiuoju arba dešiniuoju smegenų pusrutuliu?
Galbūt knygose ar televizijos laidose esate girdėję frazę „kairiojo smegenų pusrutulio“ arba „dešiniojo smegenų pusrutulio“ žmogus ir netgi susimąstėte, kuriai iš šių kategorijų priklausote.
Vis tik pastaraisiais metais buvo teigiama, kad ši idėja yra tik vienas iš daugelio mitų apie smegenis. Pagal šią teoriją, kiekviena smegenų pusė kontroliuoja skirtingą mąstymo tipą.
„Verywell Mind“ praneša, kad „kairiojo smegenų pusrutulio“ žmogus dažnai laikomas labiau logišku, analitišku ir objektyviu, o „dešiniojo smegenų pusrutulio“ žmogus – labiau intuityviu, apgalvotu ir subjektyviu.
Ši teorija kilo iš Roger W. Sperry tyrimų, atliktų 1970-aisiais ir 1980-aisiais. Nors tiesa, kad tam tikri psichiniai procesai vyksta viename arba kitame smegenų pusrutulyje, naujausi tyrimai nerado įrodymų, kad kai kurie žmonės turi labiau išvystytą vieną ar kitą pusrutulį.
