Pamatęs, kas slėpėsi židinyje jo namuose, vyras neteko žado: to išvysti nesitikėjo

Būtent taip nutiko nekilnojamojo turto vystytojui Liamui Groveriui, kuris, vykdydamas savo naujausią renovacijos projektą, ardydamas seną židinį patyrė tikrą šoką. Pamatęs, kas slėpėsi židinyje, jis liko be žado, rašoma mirror.co.uk.
Senas židinys slėpė paslaptį
Vyras savo netikėtą atradimą užfiksavo vaizdo įraše ir pasidalijo juo socialiniame tinkle „Instagram“, kur įrašas akimirksniu sulaukė didelio susidomėjimo.
Vaizdo įraše matyti, kaip L. Groveris ardo metalinę dangą ir groteles, dengusias seną židinį. Iš pradžių vyrui sekėsi sunkiai, tačiau galiausiai, pasitelkęs mažą peilį, jis sugebėjo atlaisvinti metalą ir nukelti grotas.
Nuėmus jas, prieš akis atsivėrė židinio vidus – ir ten pasirodė kažkas, ko tikrai niekas nebūtų tikėjęsis.
Užuot radęs senus laiškus ar kokį paslėptą lobį, vyras aptiko balandį. Paukštis, akivaizdžiai išsigandęs ir sutrikęs, išslinko iš židinio į lauką, o Liamas liko apstulbęs.
Vyras atsargiai paėmė paukštį į rankas ir išnešė jį į kiemą. Ten padėjo jį ant automobilio stogo, leisdamas atsikvėpti ir nuskristi, kai šis bus pasiruošęs.
Prie vaizdo įrašo Liamas pridėjo humoristinį komentarą: „Visada svarbu žinoti, kam skambinti kiekvienu atveju... Vis dar nesu tikras, kam būčiau galėjęs skambinti šiuo atveju.“
Internautai negalėjo patikėti
Vaizdo įrašas sulaukė daugybės reakcijų – žmonės komentavo, kad buvo taip pat nustebę pamatę balandį židinyje. Vieni domėjosi, kiek ilgai jis galėjo būti įstrigęs, kiti – tiesiog dėkojo Liamui už gerumą.
„Balandis! Ačiū, kad padėjote tam mažam paukščiukui! Aš myliu balandžius“, – rašė vienas komentatorius.
„Kaimynai tikriausiai labai sutriko stebėdami jus išeinantį iš namų su balandžiu“, – juokais pridūrė kitas.
„Ačiū, kad neišmetėte paukščio į orą. Nekenčiu, kai žmonės taip daro! Leiskite vargšui paukščiui atsigauti ir skristi, kai bus pasiruošęs“, – dalijosi trečias.
Liamo elgesys sulaukė pagyrų – daugelis komentatorių pabrėžė, kad toks paprastas gerumo gestas parodo žmogaus nuoširdumą.
