Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atskleidė gardaus itališko sumuštinio receptą: kartosite dar ne kartą

2025-10-05 09:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 09:18

TV3 žiniasklaidos grupės kuriamoje „La maistas. Italija“ laidoje šįkart bus lankomasi „Bongiovanni“ malūne, kuriame kiekvieną dieną gaminamas vienas esminių gardžiausių itališkos virtuvės ingredientų – miltai. O proga pasinaudoti išskirtiniais miltais ir pasigaminti įdomesnes picas ir sumuštinius bei makaronus su ragu padažu nepraleido laidos vedėjai Gian Luca Demarco ir Elena Karalienė.

TV3 žiniasklaidos grupės kuriamoje „La maistas. Italija“ laidoje šįkart bus lankomasi „Bongiovanni“ malūne, kuriame kiekvieną dieną gaminamas vienas esminių gardžiausių itališkos virtuvės ingredientų – miltai. O proga pasinaudoti išskirtiniais miltais ir pasigaminti įdomesnes picas ir sumuštinius bei makaronus su ragu padažu nepraleido laidos vedėjai Gian Luca Demarco ir Elena Karalienė.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Miltai – rodos paprastas ingredientas, tačiau būtinas siekiant susikurti tikrus virtuvės šedevrus. Kiekvieną dieną „Bongiovanni“ malūne yra dirbama 24 valandas per parą ir sumalamos dešimtys skirtingų grūdų rūšių.

REKLAMA
REKLAMA

Iš šių miltų gimsta tikri stebuklai, tad išbandykite kelis iš jų kartu su G. L. Demarco ir E. Karaliene, kurie gamins tradicinę itališką pastą su ragu padažu, sumuštinį su tradicinėmis Pjemonto regiono dešrelėmis, kitokią itališką picą Margarita, suvožtinę picą su parmos kumpiu ir suvožtinę picą su tradiciniu Pjemonto jautienos tartaru.

REKLAMA

Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos

Tradicinė itališka pasta su ragu padažu

Reikės:

  • 1 morkos;
  • 1 saliero koto;
  • 1 svogūno;
  • 1 česnako skiltelės;
  • 500 g jautienos faršo;
  • 1 skardinės trintų pomidorų;
  • Extra virgin alyvuogių aliejaus;
  • Druskos;
  • Pipirų;
  • 1 taurės raudonojo vyno;
  • 1 rozmarino šakelės;
  • Parmezano sūrio.

Susmulkiname svogūną, morką, saliero kotą. Į keptuvę įpilame aliejaus ir įmetame česnako skiltelę. Kai ši ima šokinėti, suberiame svogūnus, morkas ir salierus.

REKLAMA
REKLAMA

Kai pageltonuoja svogūnai, dedame jautienos faršą. Pilame raudonąjį vyną ir maišome. Beriame druską ir pipirus, įmetame rozmarino šakelę. Išimame česnako skiltelę. Pilame trintus pomidorus ir švelniai išmaišome.

Verdame makaronus pasūdytame vandenyje, kaip nurodyta ant pakuotės. Supilame makaronus į padažą ir pagardiname parmezano sūriu.

Sumuštinis su tradicinėmis Pjemonto regiono dešrelėmis

Reikės:

  • Šviesios itališkos duonos;
  • „Salsiccia Di Bra“ dešrelių;
  • Keptos paprikos;
  • „Castelmagno“ sūrio;
  • Salotų lapų;
  • Extra virgin aliejaus;
  • Pipirų.

Ant 2 duonos riekių užpilame extra virgin aliejaus ir šauname į orkaitę 2 min., kad riekelės apskrustų. Sumaišome salotų lapus su extra virgin aliejumi ir pipirais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dedame salotas ant duonos, tada dedame dešrelių gabalėlius. Užklojame keptomis paprikomis, o ant jų užtepame sūrio kremą. Ant viršaus uždedame kitą duonos riekę. Pašildome ir skanaujame.

Kitokia itališka pica Margarita

Reikės:

  • Focaccia duonos;
  • Geltonų pomidorų pastos;
  • Mocarelos sūrio;
  • Šviežio baziliko lapelių.

Ant focaccia duonos užtepame geltonų pomidorų pastą, sudedame pjaustytą mocarelą, baziliko lapelius ir kepame orkaitėje.

REKLAMA

Suvožtinė pica su parmos kumpiu

Reikės:

  • Šviesios itališkos duonos;
  • „Stracciatella“ sūrio;
  • Salotų lapų;
  • Pomidorų;
  • Parmos kumpio.

Perpjauname duoną per pusę ir tepame „Stracciatella” sūrį. Dedame salotų lapus, pomidorus ir parmos kumpį. Kepame orkaitėje.

Suvožtinė pica su tradiciniu Pjemonto jautienos tartaru

Reikės:

  • „Castelmagno“ sūrio;
  • Keptos cukinijos;
  • Jautienos tartaro.

Duoną perpjauname per pusę. Ant duonos tepame Castelmagno sūrį, dedame keptą cukiniją ir jautienos tartarą, uždengiame kitu duonos lakštu ir kepame orkaitėje.

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų