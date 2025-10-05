Atskleidė gardaus itališko sumuštinio receptą: kartosite dar ne kartą

Miltai – rodos paprastas ingredientas, tačiau būtinas siekiant susikurti tikrus virtuvės šedevrus. Kiekvieną dieną „Bongiovanni“ malūne yra dirbama 24 valandas per parą ir sumalamos dešimtys skirtingų grūdų rūšių.
Iš šių miltų gimsta tikri stebuklai, tad išbandykite kelis iš jų kartu su G. L. Demarco ir E. Karaliene, kurie gamins tradicinę itališką pastą su ragu padažu, sumuštinį su tradicinėmis Pjemonto regiono dešrelėmis, kitokią itališką picą Margarita, suvožtinę picą su parmos kumpiu ir suvožtinę picą su tradiciniu Pjemonto jautienos tartaru.
Tradicinė itališka pasta su ragu padažu
Reikės:
- 1 morkos;
- 1 saliero koto;
- 1 svogūno;
- 1 česnako skiltelės;
- 500 g jautienos faršo;
- 1 skardinės trintų pomidorų;
- Extra virgin alyvuogių aliejaus;
- Druskos;
- Pipirų;
- 1 taurės raudonojo vyno;
- 1 rozmarino šakelės;
- Parmezano sūrio.
Susmulkiname svogūną, morką, saliero kotą. Į keptuvę įpilame aliejaus ir įmetame česnako skiltelę. Kai ši ima šokinėti, suberiame svogūnus, morkas ir salierus.
Kai pageltonuoja svogūnai, dedame jautienos faršą. Pilame raudonąjį vyną ir maišome. Beriame druską ir pipirus, įmetame rozmarino šakelę. Išimame česnako skiltelę. Pilame trintus pomidorus ir švelniai išmaišome.
Verdame makaronus pasūdytame vandenyje, kaip nurodyta ant pakuotės. Supilame makaronus į padažą ir pagardiname parmezano sūriu.
Sumuštinis su tradicinėmis Pjemonto regiono dešrelėmis
Reikės:
- Šviesios itališkos duonos;
- „Salsiccia Di Bra“ dešrelių;
- Keptos paprikos;
- „Castelmagno“ sūrio;
- Salotų lapų;
- Extra virgin aliejaus;
- Pipirų.
Ant 2 duonos riekių užpilame extra virgin aliejaus ir šauname į orkaitę 2 min., kad riekelės apskrustų. Sumaišome salotų lapus su extra virgin aliejumi ir pipirais.
Dedame salotas ant duonos, tada dedame dešrelių gabalėlius. Užklojame keptomis paprikomis, o ant jų užtepame sūrio kremą. Ant viršaus uždedame kitą duonos riekę. Pašildome ir skanaujame.
Kitokia itališka pica Margarita
Reikės:
- Focaccia duonos;
- Geltonų pomidorų pastos;
- Mocarelos sūrio;
- Šviežio baziliko lapelių.
Ant focaccia duonos užtepame geltonų pomidorų pastą, sudedame pjaustytą mocarelą, baziliko lapelius ir kepame orkaitėje.
Suvožtinė pica su parmos kumpiu
Reikės:
- Šviesios itališkos duonos;
- „Stracciatella“ sūrio;
- Salotų lapų;
- Pomidorų;
- Parmos kumpio.
Perpjauname duoną per pusę ir tepame „Stracciatella” sūrį. Dedame salotų lapus, pomidorus ir parmos kumpį. Kepame orkaitėje.
Suvožtinė pica su tradiciniu Pjemonto jautienos tartaru
Reikės:
- „Castelmagno“ sūrio;
- Keptos cukinijos;
- Jautienos tartaro.
Duoną perpjauname per pusę. Ant duonos tepame Castelmagno sūrį, dedame keptą cukiniją ir jautienos tartarą, uždengiame kitu duonos lakštu ir kepame orkaitėje.
