Inga Stumbrienė nenustoja stebinti: vaizdas – kaip iš pasakos

Savaitgalį Inga Stumbrienė savo socialinių tinklų sekėjams paviešino dar nepaminėtą asmeninę šventę – gimtadienio sukaktį. Nors I. Stumbrienės gimimo diena buvo spalio 5-ąją, visgi, paminėti pavyko kiek vėliau.
Šventiniai akcentai
Trumpame vaizdo klipe užfiksuoti šventiniai akcentai: garsiai moteriai uždedama karūna, uždegama žvakutė, kurią ji vėliau įsmeigia į tortą ir užpučia, simbolizuodama šventę. Visa aplinka buvo papuošta rožine spalva, I. Stumbrienė laikė didžiulę tokios pačios spalvos rožių puokštę. Priešais garsią moterį buvo pastatytas baltas tortas, papuoštas didžiuliu dekoratyviniu kaspinu.
Moteris sutiko pasidalinti vaizdo įrašu, kuriame atrodo lyg būtų nužengusi tiesiai iš karališkosios pasakos, su portalo tv3.lt skaitytojais.
Šalia įrašo ji rašė: „Nors gimtadienio šventę teko truputį atidėti, bet mes ją tikrai su trenksmu atšvęsime.“
Ne tik pati sukakties šventė, bet ir naujasis I. Stumbrienės įvaizdis neliko nepastebėtas. Trumpame klipe ji pademonstravo naują šukuoseną: banguoti plaukai buvo surišti, o veidą puošė kirpčiai.
Šis vaizdo įrašas vos per kelias valandas sulaukė didelio dėmesio ir daugybės sekėjų pagyrų. Interneto komentatoriai negailėjo komplimentų: „Su metais tik gražėjate“; „Jūs tikrai atrodote kaip lėlė“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!