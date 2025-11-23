 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Inga Stumbrienė nenustoja stebinti: vaizdas – kaip iš pasakos

2025-11-23 11:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 11:50

Inga Stumbrienė savo sekėjus vėl nudžiugino įspūdingais kadrais. Savaitgalį ji pademonstravo, kaip svarbios sukakties, kurią teko šiek tiek atidėti, paminėjimo užkulisius.

Inga Stumbrienė (nuotr. socialinių tinklų)
15

Inga Stumbrienė savo sekėjus vėl nudžiugino įspūdingais kadrais. Savaitgalį ji pademonstravo, kaip svarbios sukakties, kurią teko šiek tiek atidėti, paminėjimo užkulisius.

REKLAMA
8

Savaitgalį Inga Stumbrienė savo socialinių tinklų sekėjams paviešino dar nepaminėtą asmeninę šventę – gimtadienio sukaktį. Nors I. Stumbrienės gimimo diena buvo spalio 5-ąją, visgi, paminėti pavyko kiek vėliau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Inga Stumbrienė su šeima
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Stumbrienė su šeima

Šventiniai akcentai

Trumpame vaizdo klipe užfiksuoti šventiniai akcentai: garsiai moteriai uždedama karūna, uždegama žvakutė, kurią ji vėliau įsmeigia į tortą ir užpučia, simbolizuodama šventę. Visa aplinka buvo papuošta rožine spalva, I. Stumbrienė laikė didžiulę tokios pačios spalvos rožių puokštę. Priešais garsią moterį buvo pastatytas baltas tortas, papuoštas didžiuliu dekoratyviniu kaspinu.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris sutiko pasidalinti vaizdo įrašu, kuriame atrodo lyg būtų nužengusi tiesiai iš karališkosios pasakos, su portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA

Šalia įrašo ji rašė: „Nors gimtadienio šventę teko truputį atidėti, bet mes ją tikrai su trenksmu atšvęsime.“

Ne tik pati sukakties šventė, bet ir naujasis I. Stumbrienės įvaizdis neliko nepastebėtas. Trumpame klipe ji pademonstravo naują šukuoseną: banguoti plaukai buvo surišti, o veidą puošė kirpčiai.

Šis vaizdo įrašas vos per kelias valandas sulaukė didelio dėmesio ir daugybės sekėjų pagyrų. Interneto komentatoriai negailėjo komplimentų: „Su metais tik gražėjate“; „Jūs tikrai atrodote kaip lėlė“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kaip čia pasakius
kaip čia pasakius
2025-11-23 12:00
Pagarba jai ir jos vyrui, kad augina tris vaikus. Bet šitas barbiškumas yra atgrasus: jis rodo infantilumą. O taip plačiai demonstruoja.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų