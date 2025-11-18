Andrius Užkalnis – apie tai, ko neteko per skyrybas su Fausta

Žinomas pašnekovas pastebėjo, kad Lietuvoje jau yra nemažai išskirtinių kvepalų žinovų ir profesionalių konsultantų, gebančių parinkti aromatą konkrečiam žmogui. Viena iš tokių jis vadina Iriną Masolę, su kuria susipažino rengdamas tradicinę kvepalų apžvalgą, rašoma skaudos pranešime.
A. Užkalniui patinka kvapai, kurie turi charakterį. Būtent istorija apie tokį aromatą jį supažindino su „Masolè“ butiko įkūrėja. Ji prisiminė, kaip vieną dieną į jos butiką ėmė užeiti klientai ir prašyti pauostyti konkretaus kvapo. Tik vėliau draugė atsiuntė straipsnį – paaiškėjo, kad A. Užkalnis jį pagyrė vienoje savo publikacijų.
„Manęs visi klausė, kiek mokėjau už apžvalgą. O juk aš net nežinojau apie tą tekstą. Padėkojau Andriui socialiniuose tinkluose už jo objektyvumą ir kad pastebėjo mažą šeimos verslą. Būtent taip prasidėjo mūsų bičiulystė“, – pasakojo I. Masolė.
Pasak jos, būtent tokie žmonės kaip A. Užkalnis padeda nišinei parfumerijai atsiskleisti plačiau.
„Lietuvoje vis dar gana įprasta rinktis „saugų“ kvapą, bet mūsų butiko misija – atverti duris į pasaulį, kuriame kvepalai yra aksesuaras. Tai emocija, savęs pažinimas ir drąsa nebūti minia“, – sakė ji, pridurdama, kad būtent dėl to į Lietuvą atveža tik tuos kūrėjus, kurių darbai vertinami kaip meno forma.
Laužo taisykles
Tiems, kas mano, kad kvepalai yra prabanga, A. Užkalnis primena – iš tikrųjų jie yra pats paprasčiausias būdas nusikelti į kitą laiką, kitą vietą ir kartais – į kitą gyvenimą.
Jis kolekcionuoja aromatus nuo paauglystės. Pirmuosius kvepalus, kaip prisimena, padovanojo tėtis – tuometė „Dzintars“ klasika „Komandors“, šiandien vis dar aptinkama Vilniaus Halės turguje. Tačiau tie patys kvepalai, pasak pašnekovo, nebe tokie aštrūs ir prieskoniniai kaip anuomet. Jis sako manantis, kad dabartinė kadaise mėgtų kvepalų versija yra gerokai supaprastinta. Apie tai A. Užkalnis sprendžia ir iš „Komandors“ kainos, kuri yra gana nedidelė. Tiesa, pastarąjį kartą kvepalus, kuriuos naudojo paauglystėje, apžvalgininkas pirko prieš maždaug septynis metus, bet, užsukęs į Halės turgų, pasitikrina, ar jie tebeparduodami.
„Man vaikystę primena ne jie, o kepiniai, mamos virtuvė, geležinkelio kvapas su senos dervos natomis, metro atmosfera, kai keliaudavau su tėvais. Tai aromatai, kurie pažadina ilgesį, praeitį“, – sakė jis.
A. Užkalnis pastebi, kad viena naujausių madų – tai nebesivaikyti klasikinės parfumerijos taisyklių, o būtent bandyti atkurti vaikystės prisiminimus. Tokie kvapai dažnai primena maistą, traukinių stotis, vasaros karštį, senų namų medieną, net pirmuosius paauglystės flirtus. Vieną tokių kvapų „Önskad 90’“, minėtame uždarame vakare Birštone pristatytą „Masolè“ butiko, jis išskyrė iš devynių dešimčių ypatingųjų.
Kalbėdamas apie dabartines tendencijas, A. Užkalnis dažnai grįžta prie istorijos. Pasak jo, iki Antrojo pasaulinio karo vyrai vengė kvėpintis, nes manyta, kad aromatai – tik moterims. Būtent dėl to prancūzų parfumeriai bene vieni pirmųjų pasaulyje pradėjo griežtai skirstyti kvepalus į „vyriškus“ ir „moteriškus“. Šiandien visuomenė grįžta prie idėjos, kad kvapas neturi lyties ir tinka visiems.
Užkrėtė mylimąją
A. Užkalnio dėka kvapų pasaulį atrado ir buvusi jo mylimoji tekstų rašytoja Fausta Marija Leščiauskaitė. Pradėjus jiedviems draugauti, moteris spintoje aptiko kelias popierines dėžes, pilnas kvepalų buteliukų. Iš pradžių ji nesuprato, ar tie aromatai vertingi, tačiau netrukus pajuto, kad laiko rankose ne atsitiktinį pirkinių rinkinį, o kruopščiai rinktą istorijų kolekciją. Suvokusi, kokią vietą ši aistra užima Andriaus gyvenime, Fausta pasirūpino, kad kvepalai būtų tinkamai saugomi ir sudėti taip, kaip to verta išskirtinių pavyzdžių kupina kolekcija. Joje, beje, yra ir itin retų, ir nebegaminamų parfumerių kūrinių.
Nors poros keliai išsiskyrė prieš dvejus metus, meilė nišinei parfumerijai liko abiem. Andrius ir Fausta iki šiol susitinka renginiuose, o jų gyvenimuose dabar egzistuoja dvi atskiros kolekcijos.
„Po skyrybų Fausta išsirinko tai, kas jai patinka. Dabar Vilniuje yra jau nebe viena asmeninė kvepalų oazė“, – sako pašnekovas.
Įkvėptas kelionių, A. Užkalnis dažniausiai perka kvepalus oro uostuose. Jis juokauja, kad lėktuvo laukiantis žmogus – pats sąžiningiausias pirkėjas, nes neturi laiko ilgiems svarstymams.
Be to, jis papasakojo, kad net ir patyrusiam kvapų ekspertui, vienu metu pakanka įvertinti septynis ar aštuonis kvapus. Jei jų bus daugiau, pasak A. Užkalnio, žmogus uos, tačiau nosis informacijos neįsimins ir deramai neįvertins.
Pigiausią odekoloną „Petras“ A. Užkalnis už tris eurus įsigijo Kauno rajone, Pažėruose veikiančioje krautuvėlėje. Brangiausi „nosių“ darbai jo kolekcijoje yra atsiėję daugiau nei 300 eurų.
Įvardino pasirinkimus
Bendraudamas su nišinės parfumerijos vakaro, vykusio „Vytautas Mineral SPA“ restorane, svečiai be „Önskad 90’“ A. Užkalnis įvardino dar du pasirinkimus: „David Jourquin Cuir Caraïbes Collection Opéra“ ir „Farmacia SS. Annunziata 1561 Al Rihla Extrait“.
„Didžiuojamės būdami oficialūs 17 prekinių ženklų, iš kurių gavome teisę atstovauti net 10 prestižinių nišinės parfumerijos namų Baltijos šalyse. Tai didelė atsakomybė ir dar didesnė garbė“, – neabejoja I. Masolė.
Vakaras Birštone tapo parfumerijos kelione per Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos nišinius kūrėjus, kuriuos butikas oficialiai atstovauja. Čia skambėjo istorijas menantys Florencijos kvapai, Paryžiaus parfumerės Camille Leguay darbai, aliejinės prancūzų kompozicijos, aromatingi šveicarų autorių deriniai ir Vokietijos kūrėjų eksperimentai. Iš viso – net devyniasdešimt vienas aromatas.
Susirinkusieji turėjo galimybę išgirsti ir ypatingų svečių pasakojimų – tarp jų ir Florencijos parfumerijos namų savininkės Elenos Azzerlini, tą patį vakarą šventusios savo gimtadienį.
Birštone apsilankiusi parfumerė Camille Leguay atstovauja vieną rafinuočiausių šiandienos nišinės parfumerijos vizijų. Europoje ji laikoma viena perspektyviausių naujosios kartos kūrėjų – jos kvapai, gaminami Grasse regione, vertinami dėl gebėjimo sujungti medienos natų gilumą, emocinę atmintį ir subtilų modernumą.
A. Užkalnis pabrėžė, kad kvapų pasaulyje jis renkasi savo vaidmenį aiškiai: „Uosti kvepalus ir juos kurti yra dvi skirtingos sritys. Pats niekada negalvojau užsiimti tuo, kam neturiu kompetencijos. Todėl profesionalai tegu kuria, o aš rašysiu apžvalgas.“
Vakaro metu jis buvo paklaustas ir apie tai, kas lemia, kad moteris išsirinktų „savo“ kvapą. Atsakymas nustebino atvirumu: didžiausią įtaką, pasak A. Užkalnio, daro tai, kuo kvepia kolegės darbe – nes būtent tokius kvapus moterys labiausiai nori turėti ir pačios.
