TV3 naujienos > Žmonės

Renginiui Karolina Meschino pasirinko neįprastą įvaizdį: akį traukė 1 detalė

2025-11-17 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 16:25

Lapkričio 11-ąją Vilniuje vyko garsaus režisieriaus Emilio Vėlyvio filmo „BIX – beveik nirvana“ pristatymas. Į jį susirinko būrys žinomų žmonių, demonstravusių ryškius įvaizdžius ant raudonojo kilimo.

Lapkričio 11-ąją Vilniuje vyko garsaus režisieriaus Emilio Vėlyvio filmo „BIX – beveik nirvana" pristatymas. Į jį susirinko būrys žinomų žmonių, demonstravusių ryškius įvaizdžius ant raudonojo kilimo.

0

Viena jų – garsi nuomonės formuotoja Karolina Meschino.

Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera
FOTOGALERIJA. Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera

Neįprasta detalė

Moteris įvaizdžiui sukurti pasirinko rudas odines kelnes ir languotą rudą švarką su kailio apykakle.

Įvaizdį papildė ir aksesuarai: auksiniai auskarai bei šviesios rudos odos elegantiška rankinė.

Tačiau labiausiai akį traukė neįprasta avalynė – moteris avėjo kailinius aukštakulnius.

