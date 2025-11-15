 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Meschino dukra atsakė, kokią muziką labiau mėgsta: Jessicos Shy ar tėčio OG version?

2025-11-15 18:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 18:26

Į šiandien vykstančius apdovanojimus „Vaikų mylimiausi 2025“ susirinko garsiausi Lietuvos tėvai su savo atžalomis. Eteryje pasirodė ir žinomiausia Lietuvos nuomonės formuotoja Karolina Meschino su dukrele Isabelle.

Į šiandien vykstančius apdovanojimus „Vaikų mylimiausi 2025“ susirinko garsiausi Lietuvos tėvai su savo atžalomis. Eteryje pasirodė ir žinomiausia Lietuvos nuomonės formuotoja Karolina Meschino su dukrele Isabelle.

REKLAMA
0

Mama su dukra atrodė išties puikiai: Karolina vilkėjo šviesiai rožinę suknelę, o dukra – violetinę.

„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarė žodį eteryje

Jas tiesioginiame eteryje pakalbino Netvarkos Nykštukas. Jam paklausus, už ką balsavo mylimiausio atlikėjo nominacijoje, kurioje nominuotas buvo ir jos tėtis, mergaitė nedvejojo:

REKLAMA
REKLAMA

„Jessica Shy“, – sakė ji su šypsena.

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengia rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

REKLAMA

Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų