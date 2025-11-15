Praėjus 2 mėnesiams po „The Tinder Swindler“ sukčiaus Simono Levievo sulaikymo – naujausia žinia

35 metų S. Levievas, kurio tikrasis vardas ir pavardė yra Shimonas Yehuda Hayutas (Šimonas Jehuda Hajutas), išgarsėjo po to, kai buvo atskleista jo moterų viliojimo ir finansinių nusikaltimų schema, o Vokietija siekia jo ekstradicijos.
Jis buvo sulaikytas Batumio oro uoste rugsėjo 15 dieną pagal Interpolo raudonąjį pranešimą, kurį paskelbė Vokietija, ir nuo to laiko buvo laikomas pataisos namuose vakariniame Kutaisio mieste.
S. Levievas buvo paleistas „be jokių sąlygų“, Vokietijai atsiėmus ekstradicijos prašymą, žurnalistams sakė jo advokatė Mariam Kublašvili.
„Byla prieš jį buvo visiškai nutraukta“, – sakė ji ir pridūrė, kad jam nereikėjo mokėti užstato, pasirašyti dėl jokių teisinių įsipareigojimų ar sutikti su kelionių apribojimais.
Ji teigė, kad Vokietijos prokurorai pradėjo bylą prieš S. Levievą gavę vienos moters iš Berlyno skundą, kuriame teigiama, kad jis apgaule iš jos išviliojo iki 50 tūkst. eurų, kai jiedu susipažino pažinčių programėlėje „Tinder“.
Jam grėsė iki 10 metų kalėjimo, jei jis būtų buvęs pripažintas kaltu.
Kol kas neaišku, kodėl Vokietijos institucijos nutraukė bylą, nors M. Kublašvili tokį sprendimą aiškino „įrodymų trūkumu“.
Įtariama, kad nuo 2017 iki 2019 metų S. Levievas naudojosi „Tinder“, apsimesdamas turtingu įpėdiniu ir apgaudinėdamas moteris, kad šios jam pervestų dideles pinigų sumas, kurių jis niekada negrąžino.
Jo schema tapo vienu liūdniausiai pagarsėjusių apgaulės pavyzdžių – tai buvo netikro internetinio įvaizdžio kūrimas, siekiant privilioti aukas į emocines ir finansines pinkles.
S. Levievo atveju, kaip pranešama, sudėtinga apgaulė apėmė netikrą prabangų gyvenimo būdą, asmens sargybinius ir privačius lėktuvus, todėl sukčiavimas buvo neįprastai įtikinamas ir brangus.
2022 metais išleistame „Netflix“ dokumentiniame filme buvo papasakotos kelių įtariamų jo aukų istorijos.
„Netflix“ teigė, kad S. Levievas „galiausiai iš aukų Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje išviliojo apie 10 mln. dolerių“.
