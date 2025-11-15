Tiesioginiame eteryje žinių vedėją ištiko insultas: skubiai įspėja kitus

„Atsiprašau, šį rytą su manimi kažkas vyksta, ir atsiprašau visų“, – eteryje sakė Chin, „Emmy“ apdovanojimą pelniusi žurnalistė ir meteorologė iš KJRH, prieš perduodama eterį savo kolegai meteorologui.
Patyrė insultą
Kitą dieną „Facebook“ paskyroje Chin atskleidė, kad gydytojai mano, jog ji patyrė „insulto pradžią“. „Epizodas, atrodo, atsirado iš niekur“, – rašė ji, pasakodama, kaip pradėjo prarasti dalį regėjimo viena akimi, o vėliau nutirpo ranka ir dilbis.
„Tada supratau, kad patekau į didelę bėdą, kai mano burna nebegalėjo ištarti žodžių, kurie buvo tiesiai prieš mane suflerio ekrane“, – tęsė Chin. – „Jei žiūrėjote šeštadienio rytą, žinote, kaip stengiausi tęsti laidą, bet žodžiai tiesiog neišėjo.“
Chin padėkojo kolegoms, kurie greitai iškvietė pagalbą 911, ir „greitosios pagalbos darbuotojams bei medikams, kurie pasidalijo savo kompetencija, širdimi ir šypsenomis“. Ji sakė, kad jai atliekami įvairūs tyrimai, „ir visi jie yra puikūs“.
„Šiuo metu gydytojai mano, kad patyriau insulto pradžią, bet ne pilną insultą“, – rašė ji. – „Dar liko daug klausimų ir tyrimų, kuriuos reikia atlikti, tačiau esmė ta, kad turėčiau būti visiškai gerai.“ Ji pridūrė, kad į darbą turėtų grįžti po kelių dienų.
Chin taip pat teigė sužinojusi, kad insulto požymiai ne visada būna akivaizdūs, ir paragino žiūrovus juos žinoti pagal akronimą BE FAST: pusiausvyros praradimas, regėjimo pokyčiai, veido kreivumas, rankos nutirpimas, kalbos sutrikimai, laikas skambinti 911.
Insultas dažniau ištinka ir yra dažnesnė mirties priežastis moterims
Insultas įvyksta, kai sutrinka kraujo tekėjimas į smegenis – paprastai dėl krešulio, patekusio į smegenis, arba dėl staigaus kraujavimo smegenyse.
Kaip gydomas insultas, priklauso nuo jo dydžio, vietos ir tipo. Krešulys gali būti gydomas krešulius tirpdančiais vaistais, pašalinamas chirurginiu būdu arba pasišalinti pats.
Insultas, kurį sukelia kraujavimas smegenyse, gali būti sustabdytas nutraukiant kraują skystinančius vaistus arba į pažeistą kraujagyslę įvedant spiralę, anksčiau Insider sakė Amerikos širdies asociacijos prezidentas dr. Donaldas M. Lloyd–Jonesas.
Kuo greičiau pacientai gauna gydymą, tuo lengvesnės ir trumpesnės gali būti komplikacijos. Tarp jų – šlapimo takų infekcijos, pneumonija, paralyžius, kalbos ir rijimo sunkumai, atminties praradimas ir net asmenybės pokyčiai bei polinkis keiktis.
Moterys insultą patiria ir nuo jo miršta dažniau, teigia AHA. Apie 10 proc. insultų įvyksta žmonėms iki 50 metų, o kuo žmogus jaunesnis, tuo rizika mažesnė, sakė Lloyd–Jonesas.
Gydytojai ir pacientai dažnai nepastebi simptomų jaunesniems, iš pažiūros sveikiems žmonėms. 29 metų slaugytoja ir „CrossFit“ entuziastė Jayme Kelly anksčiau sakė Insider, kad tirpimą jautė dėl, kaip manė, netaisyklingos miego pozos.
Tačiau vos po kelių valandų ji nebegalėjo kalbėti. Ligoninėje ji sužinojo, kad patyrė insultą, susijusį su iki tol nediagnozuotu kraujo krešėjimo sutrikimu.
Ji teigė, kad žmonės, ypač moterys, turėtų labiau rūpintis savo sveikata. „Kartais turime labiau susitelkti į save, o tada galime rūpintis kitais“, – sakė ji. – „Jeigu aš galiu patirti insultą, galite ir jūs.“
