Šis gėrimas padidina insulto riziką 35 proc.: kuo greičiau jo atsisakykite

Net lengvas ar vidutinis alkoholio vartojimas didina kraujospūdį ir insulto riziką, rodo didelis genetinis tyrimas, paskelbtas žurnale „The Lancet“. Tyrime dalyvavo Jungtinės Karalystės ir Kinijos mokslininkai, kurie 10 metų stebėjo 500 tūkst. Kinijos gyventojų.
Alkoholis didina insulto riziką
Jei pažvelgtume į Jungtinę Karalystę, statistiniai duomenys rodo, kad maždaug 16 iš 100 vyrų ir 20 iš 100 moterų per gyvenimą ištiks insultas. Taigi, jei 100 nevartojančių alkoholio žmonių pradėtų kasdien gerti po vieną ar dvi taures alkoholio, atsirastų dar du papildomi insulto atvejai – tai nedidelis, bet reikšmingas padidėjimas.
Pasak Kembridžo universiteto profesoriaus Davido Spiegelhalterio, tai reiškia, kad bendras insulto rizikos padidėjimas yra apie 38 proc. kiekvienam išgertam pusei butelio vyno per dieną, rašo express.co.uk.
Jis sakė: „Tai apytiklsiai priešingas poveikis nei vartojant statinus.“ Statinai – vaistai, kuriuos gydytojai skiria cholesterolio kiekiui kraujyje mažinti ir siekiant užkirsti kelią širdies smūgiams bei insultams.
Piktnaudžiavimas alkoholiu gali stipriai padidinti insulto riziką. Iš tiesų, tyrimais nustatyta, kad vienas ar du gėrimai per dieną gali padidinti insulto riziką 10–15 proc. Tiems, kurie išgeria keturis ar daugiau gėrimų per dieną, insulto rizika padidėja 35 proc.
Aiškinama, kad alkoholis gali didinti insulto riziką, nes:
- didina kraujospūdį;
- skatina svorio augimą;
- didina diabeto riziką;
- didina kepenų pažeidimų riziką;
- didina prieširdžių virpėjimo riziką.
Tyrimas taip pat nerado įrodymų, kad lengvo ar vidutinio stiprumo alkoholio vartojimas turėtų apsauginį poveikį, kitaip tariant – kad jis mažintų insulto riziką.
Kalbant apie alkoholio poveikį širdies smūgio (infarkto) rizikai, tyrėjai teigė, kad poveikis nėra aiškus, todėl reikia surinkti daugiau duomenų.
„Teiginiai, kad vynas ir alus turi stebuklingą apsauginį poveikį, nepasitvirtina“, – sakė tyrimo autorius profesorius Richardas Peto, medicininės statistikos ir epidemiologijos profesorius Oksfordo universitete.
Kuo daugiau alkoholio žmogus vartoja, tuo didesnė insulto rizika. Be to, tyrimai parodė, kad net vidutinės alkoholio dozės gali padidinti insulto tikimybę.
Kai kurie tyrimai rodo, kad nėra saugaus alkoholio kiekio, kuris galėtų sumažinti ar nedidinti insulto rizikos.
