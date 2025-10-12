Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Fenerbahče“ sugrįžusį S.Wilbekiną pasitiko pergale Turkijos čempionate

2025-10-12 17:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 17:25

Pergalių kraitį Turkijos pirmenybėse papildė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (2/1).

Pergalių kraitį Turkijos pirmenybėse papildė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (2/1).

0

Eurolygos čempionai namie 87:73 (27:15, 16:23, 22:12, 22:23) nugalėjo Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (1/2).

„Fenerbahče“ dviženkliu pranašumu atsiplėšė dar pirmajame kėlinyje, bet didžiąją persvaros dalį išbarstė iki ilgosios pertraukos (43:38). Pailsėjus surengtas dar vienas spurtas (74:54) ir šįkart pranašumas išlaikytas iki finalinės sirenos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po metų pertraukos ant parketo grįžo Scottie Wilbekinas – 14 minučių, 11 taškų (1/2 dvitaškių, 3/6 tritaškių), 3 rezultatyvūs perdavimai, perimtas ir prarastas kamuolys, 10 naudingumo balų.

Amerikietis sunkią traumą patyrė pernykštį spalį – pirmajame Eurolygos ture jam trūko kryžminiai kelio raiščiai.

16 taškų prie pergalės pridėjo Melihas Mahmutoglu (4/6 tritaškių), 15 – Onuralpas Bitimas (2/5 tritaškių, 4 atk. kam.), 14 – Tarikas Biberovičius (4/5 tritaškių).

Svečiams 17 taškų pelnė Charlesas Manningas (7/10 dvitaškių), 15 – Michaelas Moore’as (1/6 tritaškių), 13 – Justinas Alstonas (7 atk. kam.), 12 – Sametas Geyikas (7 atk. kam., 4 rez. perd.).

Dabar „Fenerbahče“ laukia dviguba Eurolygos savaitė – į svečius atvyks Dubajaus ir Miuncheno klubai.

