Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jokičius vėl surengė įspūdingą pasirodymą, Valančiūnas kukliai prisidėjo prie pergalės

2025-10-28 08:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 08:27

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalių kraitį papildė Denverio „Nuggets“ (2/1) su Jonu Valančiūnu.

N.Jokičius galingai pradėjo sezoną (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalių kraitį papildė Denverio „Nuggets“ (2/1) su Jonu Valančiūnu.

REKLAMA
0

Lietuvio ekipa išvykoje 127:114 (34:30, 23:35, 45:29, 25:20) pranoko Minesotos „Timberwolves“ (2/2).

„Vilkai“ dėl traumos kelias savaites neturės Anthony Edwardso, o lyderio stygius buvo jaučiamas jau šiame mače.

Minesotos klubas laimėjo pirmąją mačo dalį (65:57), tačiau trečiajame kėlinyje nerado atsakymų į „Nuggets“ spurtą (102:92). Rungtynių pabaigoje skirtumas dar labiau ūgtelėjo (127:112) ir abi komandos dar spėjo mesti į aikštę rezervinius žaidėjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Valančiūnas per 10 minučių surinko 4 taškus (1/3 dvitaškių, 2/4 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, bloką, klaidą ir 3 pražangas.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu startinis „Nuggets“ centras Nikola Jokičius ir toliau kiekviename mače štampuoja trigubus dublius – 36 minutės, 25 taškai (9/10 dvitaškių, 7/7 baudų metimų), 19 atkovotų, 2 perimti bei 3 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, blokas ir 4 pražangos.

REKLAMA

Rezultatyvumu serbą pranoko tik 45 taškus suvertęs Jamalas Murray’us (11/20 dvitaškių, 5/9 tritaškių, 6/7 baudų metimų).

Šeimininkų gretose A.Edwardso paliktą spragą užpildyti mėgino Jadenas McDanielsas – 35 minutės, 25 taškai (9/13 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 3 atkovoti ir 2 prarasti kamuoilai, rezultatyvus perdavimas, 4 blokai ir pražanga.

REKLAMA
REKLAMA

„Timberwolves“ neatsilaikė kovoje dėl kamuolių (33:46), o tritaškius varžovams leido mesti net 50 procentų taiklumu (13/26).

Namie liekantys „vilkai“ priims Los Andželo „Lakers“ (2/2), „Nuggets“ savo arenoje sutiks Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/3).

„Timberwolves“: Jadenas McDanielsas 25 (4 blokai, 9/13 dvitaškių), Juliusas Randle’as 24 (7 atk. kam.), Nazreonas Reidas 18 (7 atk. kam.), Donte DiVincenzo 12 (3/8 tritaškių, 4 rez. perd.), Mike’as Conley 10 (4 rez. perd.), Terrence’as Shannonas 9.

„Nuggets“: Jamalas Murray’us 43 (6 atk. kam., 5/9 tritaškių), Nikola Jokičius 25 (19 atk. kam., 10 rez. perd., 9/10 dvitaškių), Timas Hardaway’us 20 (4/6 tritaškių), Peytonas Watsonas 12, Aaronas Gordonas 9 (3/10 metimų), ... , Jonas Valančiūnas 4 (4 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų