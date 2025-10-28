Jokičius vėl surengė įspūdingą pasirodymą, Valančiūnas kukliai prisidėjo prie pergalės

Lietuvio ekipa išvykoje 127:114 (34:30, 23:35, 45:29, 25:20) pranoko Minesotos „Timberwolves“ (2/2).
„Vilkai“ dėl traumos kelias savaites neturės Anthony Edwardso, o lyderio stygius buvo jaučiamas jau šiame mače.
Minesotos klubas laimėjo pirmąją mačo dalį (65:57), tačiau trečiajame kėlinyje nerado atsakymų į „Nuggets“ spurtą (102:92). Rungtynių pabaigoje skirtumas dar labiau ūgtelėjo (127:112) ir abi komandos dar spėjo mesti į aikštę rezervinius žaidėjus.
J.Valančiūnas per 10 minučių surinko 4 taškus (1/3 dvitaškių, 2/4 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, bloką, klaidą ir 3 pražangas.
Tuo tarpu startinis „Nuggets“ centras Nikola Jokičius ir toliau kiekviename mače štampuoja trigubus dublius – 36 minutės, 25 taškai (9/10 dvitaškių, 7/7 baudų metimų), 19 atkovotų, 2 perimti bei 3 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, blokas ir 4 pražangos.
Rezultatyvumu serbą pranoko tik 45 taškus suvertęs Jamalas Murray’us (11/20 dvitaškių, 5/9 tritaškių, 6/7 baudų metimų).
Šeimininkų gretose A.Edwardso paliktą spragą užpildyti mėgino Jadenas McDanielsas – 35 minutės, 25 taškai (9/13 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 3 atkovoti ir 2 prarasti kamuoilai, rezultatyvus perdavimas, 4 blokai ir pražanga.
„Timberwolves“ neatsilaikė kovoje dėl kamuolių (33:46), o tritaškius varžovams leido mesti net 50 procentų taiklumu (13/26).
Namie liekantys „vilkai“ priims Los Andželo „Lakers“ (2/2), „Nuggets“ savo arenoje sutiks Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/3).
„Timberwolves“: Jadenas McDanielsas 25 (4 blokai, 9/13 dvitaškių), Juliusas Randle’as 24 (7 atk. kam.), Nazreonas Reidas 18 (7 atk. kam.), Donte DiVincenzo 12 (3/8 tritaškių, 4 rez. perd.), Mike’as Conley 10 (4 rez. perd.), Terrence’as Shannonas 9.
„Nuggets“: Jamalas Murray’us 43 (6 atk. kam., 5/9 tritaškių), Nikola Jokičius 25 (19 atk. kam., 10 rez. perd., 9/10 dvitaškių), Timas Hardaway’us 20 (4/6 tritaškių), Peytonas Watsonas 12, Aaronas Gordonas 9 (3/10 metimų), ... , Jonas Valančiūnas 4 (4 atk. kam.).
