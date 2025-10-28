Wembanyamos dominavimas nubloškė „Raptors“ į antirekordų skiltį

Prancūzo vedami San Antonijaus „Spurs“ (4/0) namie 121:103 (41:29, 28:21, 26:28, 26:25) nugalėjo Toronto „Raptors“ (1/3).
Teksaso klubas atsiplėšė jau pirmajame kėlinyje (27:10) ir neketino dairytis atgal. Prieš ilgąją pertrauką skirtumas tarp komandų perkopė 20 taškų ribą (69:47), o lemiamoje atkarpoje „Raptors“ prisitraukė iki vienženklio deficito (98:106), bet su pergalės mintimis atsisveikino praleidę 9 taškus paeiliui.
Vėl žibėjo V.Wembanyama – 31 minutė, 24 taškai (7/8 dvitaškių, 10/10 baudų metimų), 15 atkovotų, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei pražanga.
Prancūzo žaistas minutes „Spurs“ laimėjo 35 taškais, o net ir toks pasirodymas liko toli nuo jo vidurkių, siekusių 33,3 taško, 13,3 atkovoto kamuolio bei 6 blokus.
San Antonijaus klubas tritaškius metė net 48 procentų taiklumu (13/27) ir visiškai išstūmė varžovus iš baudos aikštelės, kovą dėl kamuolių laimėdami net 44:20. Vos 20 komandos atkovotų kamuolių – šeštas prasčiausias rezultatas NBA istorijoje, o antirekordai su vienženkliais skaičiais fiksuoti dar 1950-aisiais. Nuo tada prastesnius rezultatus fiksavo tik 2014-ųjų Bruklino „Nets“ (17 atk. kam.), 2001-ųjų Detroito „Pistons“ (18) ir 1999-ųjų Sietlo „SuperSonics“ (19).
„Raptors“ gelbėti bandė R.J.Barrettas – 32 minutės, 25 taškai (7/11 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.
Namo grįšiantis Toronto klubas ten sutiks Hjustono ekipą, „Spurs“ savo arenoje priims Majamio „Heat“ (2/1).
„Spurs“: Victoras Wembanyama 24 (15 atk. kam., 4 rez. perd., 7/8 dvitaškių), Stephonas Castle’as 22 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 18 (5 rez. perd., 4/5 tritaškių), Devinas Vassellas 15 (5 rez. perd.), Dylanas Harperis 11 (6 atk. kam., 6 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 10 (5 atk. kam.), Julianas Champagnie 9 (9 atk. kam.).
„Raptors“: R.J.Barrettas 25 (2/7 tritaškių), Collinas Murray’us-Boylesas 19 (3/5 tritaškių, 3 per. kam.), Immanuelis Quickley 15 (7 rez. perd., 3 per. kam.), Brandonas Ingramas 14 (5 rez. perd.), Scottie Barnesas 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!