„Pacers“ įteikė ilgalaikę sutartį NBA dėjimų konkursų žvaigždei McClungui

Ilgalaikį kontraktą gynėjui įteikė traumų kamuojami Indianos „Pacers“, kurie vietą sudėtyje atlaisvino atleisdami Jamesą Wisemaną.
The Indiana Pacers are signing guard Mac McClung to a multiyear contract, Greg Lawrence of Wasserman tells ESPN. The deal marks the first standard NBA contract for McClung, after the dunk contest's first-ever three-peat champion spent time on camp and two-way deals since 2021. pic.twitter.com/wOOT8v6DCr— Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2025
M.McClungas laimėjo tris pastaruosius NBA dėjimų konkursus, nors lygoje žaidėjo tik epizodiškai – su trumpalaikėmis sutartimis sužaidė po mačą Čikagos „Bulls“ ir Los Andželo „Lakers“ gretose, po du – Filadelfijos „76ers“ ir Orlando „Magic“.
Ant NBA parketo jis iš viso praleido 71 minutę ir pelnė 33 taškus.
26-erių 188 cm ūgio gynėjas daug ryškesnis buvo G lygoje, kur praėjusį sezoną atstovaudamas „Magic“ dubleriams per 33 minutes fiksavo 25,7 taško (38 procentai tritaškių), 3,9 atkovoto kamuolio ir 5,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Tuo tarpu 24-erių 211 cm ūgio J.Wisemanas 2020-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas San Fransisko „Golden State Warriors“, bet debiutiniame sezone jam plyšo meniskas, o vėliau traumos neapleido – 2024-ųjų spalį jam trūko Achilo sausgyslė.
Šį sezoną jis spėjo sužaisti tik vieną mačą, per 20 minučių prieš Memfio „Grizzlies“ pasižymėdamas 4 taškais ir 4 atkovotais kamuoliais.
„Pacers“ sužaidę tris mačus lieka be pergalių, tai ištaisyti sieks svečiuose pas Dalaso „Mavericks“ (1/3).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!