Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Pacers“ įteikė ilgalaikę sutartį NBA dėjimų konkursų žvaigždei McClungui

2025-10-28 10:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 10:18

Ilgai siektą vietą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) galiausiai išsikovojo dėjimų meistras Macas McClungas.

M.McClungas žais Indianoje (Scanpix nuotr.)

Ilgai siektą vietą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) galiausiai išsikovojo dėjimų meistras Macas McClungas.

REKLAMA
0

Ilgalaikį kontraktą gynėjui įteikė traumų kamuojami Indianos „Pacers“, kurie vietą sudėtyje atlaisvino atleisdami Jamesą Wisemaną.

M.McClungas laimėjo tris pastaruosius NBA dėjimų konkursus, nors lygoje žaidėjo tik epizodiškai – su trumpalaikėmis sutartimis sužaidė po mačą Čikagos „Bulls“ ir Los Andželo „Lakers“ gretose, po du – Filadelfijos „76ers“ ir Orlando „Magic“.

REKLAMA
REKLAMA

Ant NBA parketo jis iš viso praleido 71 minutę ir pelnė 33 taškus.

26-erių 188 cm ūgio gynėjas daug ryškesnis buvo G lygoje, kur praėjusį sezoną atstovaudamas „Magic“ dubleriams per 33 minutes fiksavo 25,7 taško (38 procentai tritaškių), 3,9 atkovoto kamuolio ir 5,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

REKLAMA

Tuo tarpu 24-erių 211 cm ūgio J.Wisemanas 2020-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas San Fransisko „Golden State Warriors“, bet debiutiniame sezone jam plyšo meniskas, o vėliau traumos neapleido – 2024-ųjų spalį jam trūko Achilo sausgyslė.

Šį sezoną jis spėjo sužaisti tik vieną mačą, per 20 minučių prieš Memfio „Grizzlies“ pasižymėdamas 4 taškais ir 4 atkovotais kamuoliais.

„Pacers“ sužaidę tris mačus lieka be pergalių, tai ištaisyti sieks svečiuose pas Dalaso „Mavericks“ (1/3).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų