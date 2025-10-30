Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Nušluoto ASVEL treneris: turime įrodinėti, kad galime žaisti šiame lygyje

2025-10-30 22:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 22:16

P.Poupet apžvelgė rungtynes (BNS nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ dvigubą Eurolygos savaitę užbaigė pergalingai. Tomo Masiulio auklėtiniai namie 96:59 nugalėjo Vilerbano ASVEL ekipą ir įsirašė šeštąjį laimėjimą per pirmuosius aštuonis turus.

0

Po pralaimėjimo Vilerbano komandos vyriausiasis treneris Pierricas Poupet pripažino, kad Kauno ekipa šiame mače buvo tiesiog geresnė.

„Trūko šiandien daugybės dalykų. Neturėjome nemažai žaidėjų, bet tai negali būt pasiteisinimu.Turime ateiti su kitokiu nusiteikimu ir dirbti toliau. Nesvarbu, kokia yra situacija, privalome kautis ir negalime nuleisti rankų“, – kalbėjo ASVEL strategas.

– N.De Colo antrajame kėlinyje nužygiavo į rūbinę ir daugiau aikštėje nepasirodė. Ar jis patyrė traumą?

– Taip. Matysime, tačiau kol kas nieko daugiau negaliu pasakyti. Jis nežaidė, nes pajuto skausmus. Tikėkimės, kad nieko rimto nenutiko, nes jis mums labai svarbus žaidėjas. Turime problemų su rotacija, tad belieka tikėtis, kad ta trauma nebus rimta.

– Kiek toli nuo sugrįžimo yra Th.Heurtelis?

– Negaliu atsakyti. Šiuo metu jis dar gana toli nuo to.

– ASVEL į daugelį rungtynių ateina kaip autsaideris. Ko reikalaujate iš žaidėjų prieš mačus?

– Prašau rodyti tinkamą nusiteikimą ir įrodinėti, kad yra verti čia būti. Taip esame autsaideriai, tad turime žaisti virš savo galimybių. Šiandien nebuvo priimtina, kad nuleidome rankas. Turime daug naujokų komandoje, tad turime mokytis.

– T.Parkeris kalbėjo apie tai, kad ASVEL svarsto apie galimybę prisijungti prie „NBA Europe“. Ką Vilerbano komanda gali duoti šiam projektui?

– Klausimas ne man. Aš treniruoju komandą. Žaidžiame Eurolygoje, kuri yra aukščiausio lygio turnyras. Klubo organizacija nuspręs, kokią kryptį pasirinkti.

