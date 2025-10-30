Didelę persvarą turėjęs Parkeris po skaudaus pralaimėjimo: „Maniau, kad buvau pajėgus tęsti kovą, bet ne aš esu teisėjas“

J. Parkeris už šią kovą susižėrė 3 mln. JAV dolerių, bet prarado galimybę kautis su neginčijamu pasaulio čempionu Oleksandru Usyku. J. Parkeris po kovos neslėpė, kad teisėjo sprendimas jam kėlė abejonių.
„Tuo metu, kai kova buvo nutraukta, jaučiausi gerai. Norėjau toliau kovoti. Maniau, kad buvau pajėgus tęsti kovą, bet ne aš esu teisėjas ir ne aš priimu tokius sprendimus. Padariau tai, ką galėjau, o pergalę šventė varžovas“, – sakė J. Parkeris.
F. Wardley požiūris buvo kitoks: „Teisėjas galėjo nutraukti kovą kiek anksčiau. Pora paskutinių smūgių jau nebuvo būtini. Fiziškai buvau labai gerai pasiruošęs kovai. Žinojau, kad man užteks ištvermės net ir paskutiniams raundams. Bandžiau atrasti balansą tarp puolimo ir gynybos, bet 11-ajame raunde pagalvojau, kad nebėra ko laukti. Žinojau, kad teisėjų kortelėse tikriausiai atsilieku, todėl paleidau rankas į darbą“.
Po 10 raundų J. Parkeris pirmavo dviejų teisėjų kortelėse (98:92, 96:94, 95:95). Tai reiškia, kad jei kova būtų trukusi visus 12 raundų, F. Wardley geriausiu atveju būtų išplėšęs tik lygiąsias, jei nebūtų pasiuntęs varžovo į nokdauną.
Bokso legenda Tysonas Fury pabrėžė, kad po 10-ies raundų matė aiškų J. Parkerio pranašumą, bet teisėjo sprendimo nutraukti kovą nesmerkė.
„Kova buvo įspūdinga. Mano skaičiavimais, Parkeris pirmavo 4 taškais prieš 11-ą raundą. Visgi, sunkiasvorių boksas yra negailestingas. Wardley prigavo Parkerį, šis praleido keletą smūgių paeiliui be jokio atsako ir teisėjas nutraukė kovą. Visi gerai padarė savo darbą, grįžo namo, gavo savo uždarbį ir išvengė rimtų sužalojimų“, – sakė T. Fury.
Tyson Fury gives his thoughts on Fabio Wardley's victory over Joseph Parker last night 🥊 pic.twitter.com/PjJUGLCkSR— Ring Magazine (@ringmagazine) October 26, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!