  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Didelę persvarą turėjęs Parkeris po skaudaus pralaimėjimo: „Maniau, kad buvau pajėgus tęsti kovą, bet ne aš esu teisėjas“

2025-10-30 22:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 22:00

Šeštadienį Londono „O2“ arenoje Fabio Wardley (20-0-1, 19 nokautų) sunkiasvorių kovoje pribloškė Josephą Parkerį (36-4, 24 nokautai), nokautuodamas jį 11-ajame raunde bei tapdamas laikinuoju WBO čempionu. Vienuoliktojo raundo viduryje F. Wardley prirėmė J. Parkerį prie ringo, o Naujosios Zelandijos kovotojas akivaizdžiai buvo apsvaigęs ir nebegalėjo apsiginti, todėl teisėjas sustabdė kovą.

Kovos akimirka | „Stop“ kadras

J. Parkeris už šią kovą susižėrė 3 mln. JAV dolerių, bet prarado galimybę kautis su neginčijamu pasaulio čempionu Oleksandru Usyku. J. Parkeris po kovos neslėpė, kad teisėjo sprendimas jam kėlė abejonių.

„Tuo metu, kai kova buvo nutraukta, jaučiausi gerai. Norėjau toliau kovoti. Maniau, kad buvau pajėgus tęsti kovą, bet ne aš esu teisėjas ir ne aš priimu tokius sprendimus. Padariau tai, ką galėjau, o pergalę šventė varžovas“, – sakė J. Parkeris.

F. Wardley požiūris buvo kitoks: „Teisėjas galėjo nutraukti kovą kiek anksčiau. Pora paskutinių smūgių jau nebuvo būtini. Fiziškai buvau labai gerai pasiruošęs kovai. Žinojau, kad man užteks ištvermės net ir paskutiniams raundams. Bandžiau atrasti balansą tarp puolimo ir gynybos, bet 11-ajame raunde pagalvojau, kad nebėra ko laukti. Žinojau, kad teisėjų kortelėse tikriausiai atsilieku, todėl paleidau rankas į darbą“.

Po 10 raundų J. Parkeris pirmavo dviejų teisėjų kortelėse (98:92, 96:94, 95:95). Tai reiškia, kad jei kova būtų trukusi visus 12 raundų, F. Wardley geriausiu atveju būtų išplėšęs tik lygiąsias, jei nebūtų pasiuntęs varžovo į nokdauną.

Bokso legenda Tysonas Fury pabrėžė, kad po 10-ies raundų matė aiškų J. Parkerio pranašumą, bet teisėjo sprendimo nutraukti kovą nesmerkė.

„Kova buvo įspūdinga. Mano skaičiavimais, Parkeris pirmavo 4 taškais prieš 11-ą raundą. Visgi, sunkiasvorių boksas yra negailestingas. Wardley prigavo Parkerį, šis praleido keletą smūgių paeiliui be jokio atsako ir teisėjas nutraukė kovą. Visi gerai padarė savo darbą, grįžo namo, gavo savo uždarbį ir išvengė rimtų sužalojimų“, – sakė T. Fury.

