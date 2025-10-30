Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Usyko laukia sprendimas: kova su britu arba diržo atsisakymas

2025-10-30 21:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 21:40

Praėjusį šeštadienį Londono „O2“ arenoje Fabio Wardley (20-0-1, 19 nokautų) sunkiasvorių kovoje pribloškė Josephą Parkerį (36-4, 24 nokautai), nokautuodamas jį 11-ajame raunde bei tapdamas laikinuoju WBO čempionu.

Oleksandras Usykas | Scanpix nuotr.



0

WBO jau anksčiau buvo paskelbusi, kad pagrindinį organizacijos diržą turintis Oleksandras Usykas privalės ginti titulą prieš minėtos kovos nugalėtoją. Kaip ir tikėtasi, praėjus vos kelioms dienoms po kovos F. Wardley atstovai pradėjo derybas su O. Usyko komanda.

„WBO įpareigojo Usyką ginti diržą prieš Wardley. Derybos jau prasidėjo. Jei susitarimo nepasieksime, bus skelbiamas aukcionas dėl kovos organizavimo teisių. To aukciono laimėtojai parinks tiek kovos datą, tiek kovos vietą.

Jei Usykas pasirašys kontraktą, tai gins diržą prieš Wardley. Jei ne, tada Fabio automatiškai taps vieninteliu WBO čempionu ir gins diržą prieš privalomąjį varžovą“, – sakė agentas Frankas Warrenas.

Pagal WBO taisykles, jei O. Usykas atsisakys ginti diržą prieš F. Wardley, diržas iš ukrainiečio bus atimtas be kovos.

Reikia pažymėti, kad O. Usykas yra neginčijamas sunkiasvorių bokso čempionas, tad turi visų pagrindinių organizacijų diržus. Ne tik WBO, bet ir kitos organizacijos norėtų, kad ukrainietis diržus gintų prieš jų paskirtus privalomuosius varžovus. WBC vadovai jau pareiškė, kad privalomąjį varžovą O. Usykui paskirs po laikinojo čempiono Agito Kabayelio kovos.

