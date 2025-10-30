Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Motiejūnas svariai prisidėjo prie „Crvena Zvezda“ šeštosios pergalės Eurolygoje

2025-10-30 23:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 23:21

Eurolygos aštuntojo turo rungtynėse Tel Avivo „Maccabi“ (2/6) ekipa namuose 92:99 (26:33, 22:25, 23:19, 21:22) nusileido Donato Motiejūno atstovaujamai Belgrado „Crvena Zvezda“ (6/2) komandai, kuriai tai buvo šeštas laimėjimas paeiliui.

C.Milleris-McIntyre&#039;as vedė komandą į perglaę (Scanpix nuotr.)

Eurolygos aštuntojo turo rungtynėse Tel Avivo „Maccabi“ (2/6) ekipa namuose 92:99 (26:33, 22:25, 23:19, 21:22) nusileido Donato Motiejūno atstovaujamai Belgrado „Crvena Zvezda“ (6/2) komandai, kuriai tai buvo šeštas laimėjimas paeiliui.

REKLAMA
0

Neįtikėtinai kiaura „Maccabi“ gynyba pasinaudojusi „Crvena Zvezda“ per 7 minutes sumetė 27 taškus ir įgijo dviženklį pranašumą – 27:15. Šeimininkai sugebėjo pristabdyti varžovus ir pirmąjį kėlinį užbaigti kiek pozityviau – 26:33. Antrajame ketvirtyje Serbijos klubas greitai atstatė dviženklę persvarą ir vienu metu pirmavo 14 taškų (56:42), bet įpusėjus mačui pirmavo 58:48.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos „Maccabi“ ėmė vytis varžovus – keliskart priartėjo iki 4 taškų, bet svečiai išsilaikė ir po trijų kėlinių dar pirmavo 77:71. Lemiamą atkarpą 7 taškais be atsako jau pradėjo „geltonieji“ ir išsiveržė į priekį – 78:77. Čia pat „Crvena Zvezda“ vėl nusvėrė rezultato svarstykles savo naudai ir likus kiek mažiau nei 2 minutėms pirmavo 94:88. Tašką padėjo Ognjeno Dobričiaus tritaškis (97:89) tiksint paskutinei minutei.

REKLAMA
REKLAMA

17 minučių žaidęs D.Motiejūnas pelnė 11 taškų (4/8 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 3/6 baudos metimai), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, gavo 2 blokus, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 6 naudingumo balus.

REKLAMA

Prisvilo Jaredo Butlerio debiutas – per 2 minutes ir 22 sekundes prametė po dvitaškį ir tritaškį, kartą suklydo, 2 sykius pažeidė taisykles ir surinko -5 naudingumo balus.

„Maccabi“: Jaylenas Hoardas 20 (6 atk. kam.), Lonnie Walkeris 18 (3/6 tritaškiai), O‘Shae‘us Brissettas 12 (5 atk. kam.), Romanas Sorkinas 11 (5 atk. kam.).

„Crvena Zvezda“: Codi Milleris-McIntyre‘as 23 (12 rez. perd., 26 naud. bal.), Chima Moneke 16 (8 atk. kam.), Ebuka Izundu 15 (7 atk. kam.), Donatas Motiejūnas 11, Nikola Kaliničius ir Semi Ojeleye po 9.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų