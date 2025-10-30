Motiejūnas svariai prisidėjo prie „Crvena Zvezda“ šeštosios pergalės Eurolygoje

Neįtikėtinai kiaura „Maccabi“ gynyba pasinaudojusi „Crvena Zvezda“ per 7 minutes sumetė 27 taškus ir įgijo dviženklį pranašumą – 27:15. Šeimininkai sugebėjo pristabdyti varžovus ir pirmąjį kėlinį užbaigti kiek pozityviau – 26:33. Antrajame ketvirtyje Serbijos klubas greitai atstatė dviženklę persvarą ir vienu metu pirmavo 14 taškų (56:42), bet įpusėjus mačui pirmavo 58:48.
Po didžiosios pertraukos „Maccabi“ ėmė vytis varžovus – keliskart priartėjo iki 4 taškų, bet svečiai išsilaikė ir po trijų kėlinių dar pirmavo 77:71. Lemiamą atkarpą 7 taškais be atsako jau pradėjo „geltonieji“ ir išsiveržė į priekį – 78:77. Čia pat „Crvena Zvezda“ vėl nusvėrė rezultato svarstykles savo naudai ir likus kiek mažiau nei 2 minutėms pirmavo 94:88. Tašką padėjo Ognjeno Dobričiaus tritaškis (97:89) tiksint paskutinei minutei.
17 minučių žaidęs D.Motiejūnas pelnė 11 taškų (4/8 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 3/6 baudos metimai), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, gavo 2 blokus, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 6 naudingumo balus.
Prisvilo Jaredo Butlerio debiutas – per 2 minutes ir 22 sekundes prametė po dvitaškį ir tritaškį, kartą suklydo, 2 sykius pažeidė taisykles ir surinko -5 naudingumo balus.
„Maccabi“: Jaylenas Hoardas 20 (6 atk. kam.), Lonnie Walkeris 18 (3/6 tritaškiai), O‘Shae‘us Brissettas 12 (5 atk. kam.), Romanas Sorkinas 11 (5 atk. kam.).
„Crvena Zvezda“: Codi Milleris-McIntyre‘as 23 (12 rez. perd., 26 naud. bal.), Chima Moneke 16 (8 atk. kam.), Ebuka Izundu 15 (7 atk. kam.), Donatas Motiejūnas 11, Nikola Kaliničius ir Semi Ojeleye po 9.
