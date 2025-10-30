„Bayern“ sėkmingai finišavo prieš „Virtus“, o Dinwiddie debiutas Eurolygoje liko šešėlyje

Geriau mačą pradėjo „Bayern“ (13:6), bet svečiai pristabdė varžovus ir pirmąjį kėlinį baigė atsilikdami 15:18. Antrajame ketvirtyje Vokietijos klubas vėl truktelėjo į priekį (29:21), tačiau „Virtus“ išlygino rezultatą (38:38) ir tik Andreaso Obsto sumestos baudos paskutinę pirmosios rungtynių dalies sekundę leido Miuncheno ekipai nežymiai pirmauti – 41:38.
Po didžiosios pertraukos Italijos klubas veržėsi į priekį (51:47), tačiau tai truko neilgai – „Bayern“ ketvirtį baigė atkarpa 14:4 ir pirmavo 61:55. Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai laimėjo atkarpą 18:2 (81:63) ir išsprendė visus reikalus šiame mače.
Debiutavęs Spenceris Dinwiddie per 20 minučių pelnė 6 taškus (1/3 dvitaškiai, 0/4 tritaškiai, 4/5 baudos metimai), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, išprovokavo 6 pražangas, 2 sykius suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 3 naudingumo balus.
„Bayern“: Andresas Obstas 21 (4/9 tritaškiai), Isiaha Mike‘s 17, Justinianas Jessupas 12, Johannesas Voigtmannas 10 (6 atk. kam.), Oscaras da Silva 9 (5 atk. kam.).
„Virtus“: Alenas Smailagičius 17 (3/4 tritaškiai), Carsenas Edwardsas 16 (7/19 metimai, -1 naud. bal.), Derrickas Alstonas 10 (5 atk. kam.), Karimas Jallow 9 (9 atk. kam.).
