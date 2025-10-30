Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Bayern“ sėkmingai finišavo prieš „Virtus“, o Dinwiddie debiutas Eurolygoje liko šešėlyje

2025-10-30 23:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 23:39

Eurolygos aštuntojo turo rungtynėse Miuncheno „Bayern“ (4/4) ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 86:70 (18:15, 23:23, 20:17, 25:15) nugalėjo Bolonijos „Virtus“ (4/4) klubą.

S.Dinwiddie debiutavo Eurolygoje (Scanpix nuotr.)

Eurolygos aštuntojo turo rungtynėse Miuncheno „Bayern" (4/4) ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 86:70 (18:15, 23:23, 20:17, 25:15) nugalėjo Bolonijos „Virtus" (4/4) klubą.

0

Geriau mačą pradėjo „Bayern“ (13:6), bet svečiai pristabdė varžovus ir pirmąjį kėlinį baigė atsilikdami 15:18. Antrajame ketvirtyje Vokietijos klubas vėl truktelėjo į priekį (29:21), tačiau „Virtus“ išlygino rezultatą (38:38) ir tik Andreaso Obsto sumestos baudos paskutinę pirmosios rungtynių dalies sekundę leido Miuncheno ekipai nežymiai pirmauti – 41:38.

Po didžiosios pertraukos Italijos klubas veržėsi į priekį (51:47), tačiau tai truko neilgai – „Bayern“ ketvirtį baigė atkarpa 14:4 ir pirmavo 61:55. Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai laimėjo atkarpą 18:2 (81:63) ir išsprendė visus reikalus šiame mače.

Debiutavęs Spenceris Dinwiddie per 20 minučių pelnė 6 taškus (1/3 dvitaškiai, 0/4 tritaškiai, 4/5 baudos metimai), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, išprovokavo 6 pražangas, 2 sykius suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 3 naudingumo balus.

„Bayern“: Andresas Obstas 21 (4/9 tritaškiai), Isiaha Mike‘s 17, Justinianas Jessupas 12, Johannesas Voigtmannas 10 (6 atk. kam.), Oscaras da Silva 9 (5 atk. kam.).

„Virtus“: Alenas Smailagičius 17 (3/4 tritaškiai), Carsenas Edwardsas 16 (7/19 metimai, -1 naud. bal.), Derrickas Alstonas 10 (5 atk. kam.), Karimas Jallow 9 (9 atk. kam.).

