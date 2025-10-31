Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skelbia, kiek po naujausios Baltarusijos provokacijos aptikta kontrabandinių balionų: įspėja dėl skrydžių šiandien

2025-10-31 07:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 07:31

Ketvirtadienio vakarą kelioms valandoms sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai dėl šalies radaruose pastebėtų atžymų, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jau yra aptikti trys kontrabandiniai balionai.

Lėktuvas, kontrabandinis balionas (tv3.lt koliažas)

Ketvirtadienio vakarą kelioms valandoms sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai dėl šalies radaruose pastebėtų atžymų, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jau yra aptikti trys kontrabandiniai balionai.

REKLAMA
4

„Aptikti trys kontrabandiniai balionai, tų atžymų radare nebuvo labai daug, keliolika tiktai. Tai lyginant su tai skaičiais, ką turėjome praeitą savaitę, tai tikrai labai nežymus skaičius“, – penktadienį LRT radijui sakė V. Vitkauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, oro balionai buvo fiksuoti ties Varėnos rajonu.

„Buvo fiksuotas vienas paleidimas ties Varėnos rajonu. Aišku, tada mūsų „Oro navigacija“, įvertinus galimas grėsmes, kryptis ir trajektorijas tų atžymų, kurios buvo fiksuotos radare, priėmė sprendimą uždaryti oro erdvę“, – pažymėjo NKVC vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

V. Vitkausko teigimu, vakarykštis incidentas Lietuvos oro erdvėje paveikė apie 2 tūkst. keleivių, kurių skrydžių ir kelionės turėjo būti pakoreguoti.

REKLAMA

Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų balionų, skrendančių sostinės link, beveik trims valandoms buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. 

Kaip „Facebook“ informavo Vilniaus oro uostas, oro erdvė dėl balionų grėsmės laikinai buvo uždaryta 20.05 val.  Orlaivių eismas galiausiai buvo atnaujintas beveik po trijų valandų – 22.43 val. 

REKLAMA
REKLAMA

Anot oro uosto, neatmetama, kad penktadienio dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų