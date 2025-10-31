Skelbia, kiek po naujausios Baltarusijos provokacijos aptikta kontrabandinių balionų: įspėja dėl skrydžių šiandien

„Aptikti trys kontrabandiniai balionai, tų atžymų radare nebuvo labai daug, keliolika tiktai. Tai lyginant su tai skaičiais, ką turėjome praeitą savaitę, tai tikrai labai nežymus skaičius“, – penktadienį LRT radijui sakė V. Vitkauskas.
Pasak jo, oro balionai buvo fiksuoti ties Varėnos rajonu.
„Buvo fiksuotas vienas paleidimas ties Varėnos rajonu. Aišku, tada mūsų „Oro navigacija“, įvertinus galimas grėsmes, kryptis ir trajektorijas tų atžymų, kurios buvo fiksuotos radare, priėmė sprendimą uždaryti oro erdvę“, – pažymėjo NKVC vadovas.
V. Vitkausko teigimu, vakarykštis incidentas Lietuvos oro erdvėje paveikė apie 2 tūkst. keleivių, kurių skrydžių ir kelionės turėjo būti pakoreguoti.
Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų balionų, skrendančių sostinės link, beveik trims valandoms buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
Kaip „Facebook“ informavo Vilniaus oro uostas, oro erdvė dėl balionų grėsmės laikinai buvo uždaryta 20.05 val. Orlaivių eismas galiausiai buvo atnaujintas beveik po trijų valandų – 22.43 val.
Anot oro uosto, neatmetama, kad penktadienio dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.
