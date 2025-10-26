Vitkauskas: šeštadienio naktį vizualiai buvo fiksuoti 6 meteorologiniai balionai

„Šią naktį vizualiai fiksuoti 6 oro balionai vizualiai, šie balionai fiksuoti būtent Šalčininkų rajone ir tų balionų judėjimo kryptis buvo link Vilniaus oro uosto“, – sekmadienį žurnalistams sakė V. Vitkauskas.
„Nors buvo iš viso užfiksuoti 22 atvaizdai, 19 iš jų užfiksuoti Šalčininkų rajone, 3 iš jų netoli Druskininkų, tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį, kad atvaizdai nėra balionai. Atvaizdai yra taškai radare, kur gali vienas balionas turėti keletą taškų arba gali balionas iš viso neturėti nė vieno taško, radarai paprasčiausiai nepamato“, – akcentavo jis.
Pasak V. Vitkausko nepaisant to, kad šeštadienio naktį objektų buvo fiksuota mažiau nei penktadienio, oro uostą buvo nuspręsta uždaryti, siekiant suvaldyti bet kokias rizikas.
„Kai yra net ir vienas objektas, kuris artėja į tą skrydžio taką, tai yra didelė grėsmė orlaiviui – jam kylant arba leidžiantis. Todėl ir buvo toks priimtas sprendimas, kad apribota buvo mūsų oro erdvė, mūsų Vilniaus oro uostas buvo nepasiekiamas nei skrydžiams į, nei skrydžiams iš“, – paaiškino jis.
Pasak jo, vienas iš į Lietuvą atskridusių balionų buvo rastas Šalčininkų rajone, dėl kitų – vis dar vyksta intensyvios paieškos.
„Sulaikyti 4 asmenys, bet turbūt čia dar ne pabaiga“, – sakė jis.
Tarnybos operatyviai sureagavo į netoli oro uosto užfiksuotą droną
V. Vitkauskas taip pat užsiminė apie incidentą, kai netoli Vilniaus oro uosto šeštadienį buvo fiksuotas skrendantis dronas. Anot jo, reikia pasidžiaugti, kad į šią situaciją tarnybos sureagavo labai operatyviai.
„Turbūt galime pasidžiaugti, kad buvo labai operatyviai sureaguota, nes mūsų budrumo lygis yra pakeltas į aukštą lygį. Buvo užfiksuotas labai mažas dronas, filmuojantis apylinkes netoli oro uosto. Faktiškai per 9 minutes buvo nustatytas valdytojas ir jis buvo sulaikytas“, – sakė V. Vitkauskas.
„Tai Lietuvos pilietis, jaunas žmogus, o daugiau detalių turbūt atskleis pats tyrimas“, – pridūrė jis.
Kaip sekmadienį teigė premjerė Inga Ruginienė, drono pilotas nėra susijęs su kaimynine Baltarusija, dėl incidento asmuo buvo sulaikytas.
Dėl šeštadienį pastebėtų meteorologinius oro balionus primenančių objektų buvo laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. Taip pat šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
Kaip skelbta anksčiau, pasieniečiai sulaikė keturis įtariamuosius, galimai susijusius su šeštadienio vakarą oro keliu gabenama kontrabanda. Tai Eltai sekmadienio rytą patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Tuo metu NKVC vadovas V. Vitkauskas šeštadienį teigė, jog dėl laikino veiklos stabdymo penktadienio naktį oro uostams padaryti nuostoliai siekia bent 17 tūkst. eurų. Tiesa, tuomet veiklą buvo sustabdęs ir Vilniaus, ir Kauno oro uostas.
