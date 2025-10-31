NBA čempionai toliau žygiuoja nesulaikomi

Šiame mače „Thunder“ pataikė 17 tritaškių iš 40, kas yra 42,5 proc. ir taip pagerino savo pataikymo iš toli vidurkį, kuris iki šios dvikovos siekė vos 28,8 proc.
Nugalėtojams Shai Gilgeousas-Alexanderis pelnė 31 tašką (7 rez. perd.), Ajay Mitchellas ir Isaiah Joe (5/9 tritaškiai) – po 20, Isaiah Hartensteinas – 17 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Casonas Wallace‘as – 12 taškų.
Pralaimėjusiems C.J.McCollumas įmetė 19 taškų (5/8 tritaškiai), Bilalas Coulibaly – 16 (8 atk. kam.), Alexandre‘as Sarras – 14 (8 atk. kam.), Kyshawnas George‘as – 12 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), Tre Johnsonas pridėjo 10.
