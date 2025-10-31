Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA čempionai toliau žygiuoja nesulaikomi

2025-10-31 08:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 08:43

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalingą žygį tęsia čempionė Oklahomos „Thunder“ (6/0) komanda, kuri namuose 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24) įveikė Vašingtono „Wizards“ (1/4) krepšininkus.

Sh.Gilgeousas-Alexanderis vedė komandą į pergalę (Scanpix nuotr.)

0

Šiame mače „Thunder“ pataikė 17 tritaškių iš 40, kas yra 42,5 proc. ir taip pagerino savo pataikymo iš toli vidurkį, kuris iki šios dvikovos siekė vos 28,8 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams Shai Gilgeousas-Alexanderis pelnė 31 tašką (7 rez. perd.), Ajay Mitchellas ir Isaiah Joe (5/9 tritaškiai) – po 20, Isaiah Hartensteinas – 17 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Casonas Wallace‘as – 12 taškų.

Pralaimėjusiems C.J.McCollumas įmetė 19 taškų (5/8 tritaškiai), Bilalas Coulibaly – 16 (8 atk. kam.), Alexandre‘as Sarras – 14 (8 atk. kam.), Kyshawnas George‘as – 12 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), Tre Johnsonas pridėjo 10.

