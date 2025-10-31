Pažymiai „Žalgirio“ žaidėjams: Francisco spindesys ir solidus balas 18-mečiui

Žalgiriečiai nuo varžovų ėmė tolti jau pirmojo kėlinio pabaigoje, o rungtynes galutinai uždarė dar trečiajame susitikimo ketvirtyje.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame mače ir įvertino jį pažymiais.
#3 Sylvainas Francisco (19 min., 15 tšk., 4 atk. kam., 7 rez. per., 4 kld., 22 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Dar vienas prancūzo pasirodymas, prie kurio nelabai prikibsi. Gynėjas savo aštriu žaidimu vėl draskė varžovų gynybą, o įsiveržęs į baudos aikštelę užsiėmė kūryba. Nuostabi paties S.Francisco metimų realizacijai bei perdavimai, po kurių komandos draugams beliko tik sutvarkyti formalumus, buvo „Žalgirio“ puolimo pagrindu. Aktyvus S.Francisco buvo ir gynyboje, kur vėl gerai spaudė kamuolį bei demonstravo didžiulę energiją. Nors kelios klaidelės prancūzo žaidime ir pasitaikė, tačiau tai nenumažina jo aukščiausio įvertinimo. Per 19 minučių pelnyti 15 taškų ir surinkti 22 naudingumo balus yra neįtikėtinas produktyvumas.
#4 Kajus Mikalauskas (10 min., 5 tšk., 1 atk. kam., 5 rez. per., 2 per. kam., 1 kld., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Fantastika su kokiu pasitikėjimu į aikštę žengė šis talentas. Būtent jo epizodai pirmojo kėlinio pabaigoje leido žalgiriečiams spurtuoti. Gynėjas pataikė iš trijų taškų zonos, perėmė kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą vos per kelių minučių atkarpą. Vėliau aikštėje pasirodęs K.Mikalauskas dar pridėjo ir dvitaškį bei gerai skirstė perdavimus komandos draugams. Pažymys šiam jaunuoliui rašomas visiškai neatsižvelgiant į tai, kad čia buvo jo debiutas bei į jo amžių – gynėjas aštuonetu Eurolygos rungtynėse vertinamas už tai, ką spėjo nuveikti aikštėje.
#7 Mosesas Wrightas (19 min., 14 tšk., 7 atk. kam., 2 kld., 22 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Puikiai šiame mače atrode ir „Žalgirio“ centras, kuris tiek „iš žaidimo“, tiek nuo baudų metimų linijos atakavo neklysdamas. Labiausiai džiugino šio aukštaūgio kova po krepšiais, kur jis nuostabiai užsiima padėtis ir gerai grumiasi dėl kamuolių. Kita M.Wrighto stiprybė, kuri vėl išryškėjo šiame mače, yra greitas leidimasis krepšio link po užtvaros. Gynyboje „1 prieš 1“ galbūt ir ne viskas pavyko, tačiau atsakyti į varžovų fiziškumą baudos aikštelėje pavyko ir tiek šįkart pilnai pakako.
#10 Ąžuolas Tubelis (22 min., 11 tšk., 5 atk. kam., 2 rez. per., 1 kld., 1 blk., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Rungtynių pradžia puolėjui nebuvo pati sėkmingiausia, tačiau statistiką aukštaūgis susirinko susitikimo pabaigoje. Apsigynęs „Žalgiris“ gerai bėgo į puolimą, o atviroje aikštėje Ą.Tubelis jaučiasi išties puikiai. Šiek tiek sunkiau buvo su tolimais metimais, kurie ir iš gerų padėčių skriejo pro šalį, bet aukštaūgis kur kas užtikrinčiau jautėsi žaisdamas „2 prieš 2“ ir leisdamasis krepšio link. Gynyboje Ą.Tubelis ir vėl buvo efektyvus susikeitimuose ir varžovų gynėjai pranašumų prieš Eurolygos debiutantą praktiškai neturėjo.
#12 Maodo Lo (11 min., 11 tšk., 1 atk. kam., 2 rez. per., 1 kld., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Vokiečio minutės nebuvo gausios, tačiau jis žaidė produktyviai. Vos tik pasirodęs aikštėje jis draskė varžovų gynybą prasiveržimais, o antroje mačo dalyje gynėjas puikiai atakavo krepšį ir po driblingo. Tokios M.Lo atkarpos puolime yra tarsi kibirkštis „Žalgirio“ žaidimui. Po blankaus mačo su Bolonijos krepšininkais gynėjas vėl parodė, kiek naudos gali atnešti net ir per trumpas atkarpas.
#14 Dustinas Sleva (18 min., 5 tšk., 2 atk. kam., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Amerikiečio pasirodymas tarsi ir nebuvo kažkuo išskirtinis, tačiau jam pasirodžius aikštėje pirmajame ketvirtyje kauniečiai išsprendė varžovų antrųjų šansų problemą. D.Sleva yra vienas iš tų žaidėjų, kurie visada griūna dėl kamuolio ir taip apriboja varžovų galimybes kurtis papildomas progas. Puolime aukštaūgis sykį sugebėjo pataikyti iš trijų taškų zonos bei kartą sužaisti efektyviai arčiau krepšio.
#15 Laurynas Birutis (21 min., 8 tšk., 4 atk. kam., 1 blk., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Rungtynių pradžia starto penkete L.Biručiui nebuvo pati sėkmingiausia, tačiau vėliau įsivažiavo ir jis. Stiprus buvo momentas, kai žalgirietis atkovojo kamuolį puolime ir išprovokavo nesportinę pražangą. Vis tik problema buvo baudų metimų realizacija, kadangi iš 6 metimų 2 buvo tikslus. Centras turėjo ir galingą gynybinį momentą, kai įspūdingai sustabdė M.Ajincą bandymą atakuoti krepšį.
#17 Mantas Rubštavičius (20 min., 8 tšk., 3 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Aptrupėjusi „Žalgirio“ rotacija lėmė gausias M.Rubštavičiaus minutes ir su savo vaidmeniu jis susitvarkė. Pradėti norisi nuo gynybos, kur lietuvis gerai ėjo į užtvaras bei skaitė varžovų perdavimus. Vėliau gynėjas įsijungė ir į atakas, sugebėjo išprovokuoti pražangą mesdamas iš toli bei rinkosi taškus „iš žaidimo“. Sezonas ilgas ir tai, kad M.Rubštavičius įrodinėja, kad gali duoti naudos Eurolygos mače yra didelis pliusas Kauno komandos ateičiai.
#51 Arnas Butkevičius (21 min., 5 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 3 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Žalgirietis į aikštę žengė vėl žengė su aiškiomis gynybinėmis užduotimis. Jam patikėta buvo pristabdyti varžovų lyderį N.De Colo. Nors prancūzas išsimete ir kelis neblogus metimus, tačiau liko be taškų „iš žaidimo“ ir prie to A.Butkevičiaus daug prisidėjo. Vėliau puolėjas perėmė M.Ajincą globą, o pastarasis mačą baigė su -10 naudingumo balų. Pats A.Butkevičius vėl išnaudojo progą perimetre bei gerai pasijungė ir į greitą žaidimą. „Žalgiris“ atrodė kaip gerai sustyguotas mechanizmas, kuriame visi turi savo funkcijas.
#91 Deividas Sirvydis (20 min., 10 tšk., 4 atk. kam., 2 rez. per., 2 per. kam., 1 kld., 17 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Vienas iš didžiausių šios savaitės pozityvų yra D.Sirvydžio pakilimas. Mačą žalgirietis pradėjo pataikydamas tritaškį, o vėliau rinko taškus ir „ 2 plius 1“ epizodu. Vis tik labiausiai džiugino net ne tai, o puolėjo situacijų skaitymas. Pastaruoju metu D.Sirvydžio aikštės matymas ir situacijų išpildymas atrodo tikrai patobulėjęs. Gynyboje taip pat puolėjas atrodė solidžiai ir gerai stovėjo kontaktinėse situacijose prieš fiziškai stiprius oponentus.
#92 Edgaras Ulanovas (19 min., 4 tšk., 2 atk. kam., 4 rez. per., 1 per. kam., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Savų epizodų šiame mače turėjo ir E.Ulanovas. Keliskart kamuolį „low poste“ gavęs puolėjas sugebėjo tiek pats išnaudoti pranašumo situacijas, tiek sėkmingai atlikti perdavimus komandos draugams. Gynyboje poroje situacijų per jį taškus rinko D.Lighty, tačiau tai nebuvo labai lengvi varžovo metimai, o pats žalgirietis gerai ėjo į pagalbas gynyboje bei numušinėjo varžovų atakų tempą. Akivaizdu, kad E.Ulanovas toli gražu nėra pirma opcija puolime, bet savo funkcijas jis atlieka.
