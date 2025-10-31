Artėja Jakučionio debiutas NBA

Lietuvis praleido sezono pradžią dėl dešinės kirkšnies patempimo, patirto spalio 12-ąją rungtynėse prieš Orlando „Magic“. K.Jakučionis kol kas ribotai dalyvauja treniruotėse, tačiau „Heat“ treneris Erikas Spoelstra praėjusią savaitę sakė, kad gynėjas „kasdien gali daryti vis daugiau“.
20-uoju šaukimu šių metų NBA naujokų biržoje pasirinktas lietuvis vertinamas kaip „diena iš dienos“ žaidėjas – jo trauma nėra rimta. Kartu su juo į kelionę išvyko ir Tyleris Herro, kuris gydosi pėdos traumą. E. Spoelstra teigimu, kelionė su komanda padės abiem greičiau sugrįžti į ritmą.
K.Jakučionis pasirengime spėjo sužaisti tik du kartus, nes pirmąsias dvejas praleido dėl kairės rankos riešo patempimo. Jis debiutavo spalio 8-ąją mače prieš „Spurs“, pelnė 8 taškus, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius ir blokavo 1 metimą.
