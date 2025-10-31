Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Artėja Jakučionio debiutas NBA

2025-10-31 08:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 08:11

Majamio „Heat“ naujokas Kasparas Jakučionis išvyko kartu su komanda į keturių rungtynių išvyką po Vakarų pakrantę, kuri prasidėjo dvikova su San Antonijaus „Spurs“.

Artėja K.Jakučionio debiutas NBA (Scanpix nuotr.)

Majamio „Heat“ naujokas Kasparas Jakučionis išvyko kartu su komanda į keturių rungtynių išvyką po Vakarų pakrantę, kuri prasidėjo dvikova su San Antonijaus „Spurs“.

REKLAMA
0

Lietuvis praleido sezono pradžią dėl dešinės kirkšnies patempimo, patirto spalio 12-ąją rungtynėse prieš Orlando „Magic“. K.Jakučionis kol kas ribotai dalyvauja treniruotėse, tačiau „Heat“ treneris Erikas Spoelstra praėjusią savaitę sakė, kad gynėjas „kasdien gali daryti vis daugiau“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

20-uoju šaukimu šių metų NBA naujokų biržoje pasirinktas lietuvis vertinamas kaip „diena iš dienos“ žaidėjas – jo trauma nėra rimta. Kartu su juo į kelionę išvyko ir Tyleris Herro, kuris gydosi pėdos traumą. E. Spoelstra teigimu, kelionė su komanda padės abiem greičiau sugrįžti į ritmą.

K.Jakučionis pasirengime spėjo sužaisti tik du kartus, nes pirmąsias dvejas praleido dėl kairės rankos riešo patempimo. Jis debiutavo spalio 8-ąją mače prieš „Spurs“, pelnė 8 taškus, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius ir blokavo 1 metimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų