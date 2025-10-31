„Spurs“ sezoną pradėjo rekordine pergalių serija

„Spurs“ pirmą kartą klubo istorijoje sezoną pradėjo laimėdami 5 mačus iš tiek pat galimų. Iki šio sezono San Antonijaus, Majamio ir Sakramento komandos buvo vienintelės, kurios niekada nepradėjo sezono 5/0.
Victoras Wembanyama jau 90-tose rungtynėse iš eilės blokuoja bent jau po vieną varžovo metimą bei fiksuoja ketvirtą ilgiausią seriją NBA istorijoje. Prancūzas šiame mače pelnė 27 taškus, atkovojo 18 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 5 metimus.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 27 (9/18 dvit., 1/5 trit., 18 atk. kam., 6 rez. perd., 5 blk.), Stephonas Castle'as 21 (6 atk. kam., 8 rez. perd.), Devinas Vassellas 17 (4/12 trit., 9 atk. kam.), Dylanas Harperis 13, Keldonas Johnsonas 11, Harrisonas Barnesas 10.
„Heat“: Bamas Adebayo 31 (4/13 trit., 10 atk. kam.), Andrew Wigginsas 24 (6 atk. kam.), Simone Fontecchio 18 (5/7 trit.), Davionas Mitchellas 11 (3/4 trit.).
