  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Spurs“ sezoną pradėjo rekordine pergalių serija

2025-10-31 08:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 08:24

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse San Antonijaus „Spurs“ (5/0) komanda namuose 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29) įveikė Majamio „Heat“ (3/2) klubą, kuriam dar nepadėjo Kasparas Jakučionis.

V.Wembanyama vėl žibėjo (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse San Antonijaus „Spurs" (5/0) komanda namuose 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29) įveikė Majamio „Heat" (3/2) klubą, kuriam dar nepadėjo Kasparas Jakučionis.

0

„Spurs“ pirmą kartą klubo istorijoje sezoną pradėjo laimėdami 5 mačus iš tiek pat galimų. Iki šio sezono San Antonijaus, Majamio ir Sakramento komandos buvo vienintelės, kurios niekada nepradėjo sezono 5/0.

Victoras Wembanyama jau 90-tose rungtynėse iš eilės blokuoja bent jau po vieną varžovo metimą bei fiksuoja ketvirtą ilgiausią seriją NBA istorijoje. Prancūzas šiame mače pelnė 27 taškus, atkovojo 18 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 5 metimus.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 27 (9/18 dvit., 1/5 trit., 18 atk. kam., 6 rez. perd., 5 blk.), Stephonas Castle'as 21 (6 atk. kam., 8 rez. perd.), Devinas Vassellas 17 (4/12 trit., 9 atk. kam.), Dylanas Harperis 13, Keldonas Johnsonas 11, Harrisonas Barnesas 10.

„Heat“: Bamas Adebayo 31 (4/13 trit., 10 atk. kam.), Andrew Wigginsas 24 (6 atk. kam.), Simone Fontecchio 18 (5/7 trit.), Davionas Mitchellas 11 (3/4 trit.).

K.Jakučionis suspindo ryškiai (Scanpix nuotr.)
K.Jakučionis spindi „Heat“ gretose: solidus rezultatyvių perdavimų pasirodymas ikisezoninėse rungtynėse prieš „Spurs“

