Kai sportininkų gyvybes pasiglemžė tragedijos: 10 skaudžiausių žūčių sporto istorijoje

Kviečiame prisiminti skaudžiausias ir labiausiai sporto pasaulį sukrėtusias žūtis.

Kobe Bryantas tragiškai žuvo sraigtasparnio katastrofoje 2020 metų sausio 26 dieną. Visą savo 20 metų karjerą NBA praleidęs Los Andželo „Lakers“ komandoje, penkiskart NBA čempionas net ir po mirties įkvepia ištisas kartas. Kobe laikomas vienu talentingiausių krepšininkų istorijoje, iki šiol yra giliai mylimas ir prisimenamas gerbėjų visame pasaulyje.

Buvusi „Arsenal“ ir Madrido „Real“ ir Madrido „Atletico“ žvaigždė, 35-erių José Antonio Reyesas tragiškai žuvo siaubingoje automobilio avarijoje Utreroje, Ispanijoje. Per incidentą žuvo ir jo pusbroliai – Jonathanas Reyesas ir Juanas Manuelis Calderónas. Pasak BBC, avarijos metu Reyesas važiavo daugiau nei 217 km/h greičiu.

Nickas Adenhartas buvo kylanti MLB žvaigždė, turėjusi šviesią ateitį kaip Los Andželo „Angels“ metikas. Deja, jo gyvybė nutrūko vos 22-ejų, kai jis pateko į neblaivaus vairuotojo sukeltą avariją – vos po kelių valandų po vienų geriausių rungtynių karjeroje. Ši tragiška avarija sukrėtė beisbolo pasaulį – Adenhartas rodė milžinišką potencialą ir buvo laikomas būsima „Angels“ komandos ašimi.

Ayrtonas Senna žuvo tragiškoje avarijoje 1994 m. Imolos trasoje Italijoje. Ikoniškas brazilų lenktynininkas atsitrenkė į betoninį atitvarą pirmaudamas lenktynėse. Pasak „Autosport“, Italijos Aukščiausiasis kasacinis teismas nustatė, kad „Williams“ bolido avarijos priežastis buvo mechaninis gedimas. Tyrėjai nustatė, kad Sennos vairo kolona buvo lūžusi.

Argentinietis Emiliano Sala tragiškai žuvo 2019 m. per lėktuvo katastrofą virš Lamanšo sąsiaurio, kai keliavo prisijungti prie savo naujojo klubo „Cardiff City“. Pasak BBC, E. Sala patyrė mirtinas galvos ir krūtinės traumas ir, tikėtina, jau buvo praradęs sąmonę dėl apsinuodijimo anglies monoksidu dar prieš lėktuvui nukrentant vandenyje. Vėliau paaiškėjo, kad skrydis buvo nelegaliai organizuotas, o tai sukėlė rimtų klausimų dėl aviacijos saugumo ir priežiūros.

Majamio „Marlins“ metikas tragiškai žuvo 2016 m. per mirtiną valties avariją, būdamas vos 24 metų. Dukart „All Star“ rungtynių dalyvio karjera klostėsi tiesiog nuostabiai, bet tuomet įvyko tragedija – valtis rėžėsi į molą Majamio paplūdimyje.

Feliz CINCO de MAYO!

The #5 is forever near and dear to our hearts. Rodney Culver epitomized trust, love and commitment. We miss him and we continue to remember him in our thoughts and prayers. God bless the Culver family. ☘️ pic.twitter.com/BaXIAAgINK