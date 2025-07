Tragiškai žuvus garsiam futbolininkui skaičiuoja, kiek milijonų liko žmonai ir vaikams

Tragiškai žuvusio futbolininko D. Jotos našlė gali paveldėti iki 35 milijonų svarų sterlingų (40,6 mln. eurų) vertės turtą, kuris padės finansiškai aprūpinti ją pačią ir tris poros vaikus, praneša „MailOnline“.

Paliko įspūdingą palikimą

28-erių „Liverpool“ žvaigždė per karjerą, trukusią nuo 2018-ųjų rungtyniavo keliuose „Premier“ lygos klubuose ir per tą laiką sukaupė solidų turtą.

Pirmąją profesionalią sutartį Anglijoje jis pasirašė 2018 metais su „Wolverhampton Wanderers“ klubu – tuo metu jo savaitinis atlyginimas siekė apie 38 tūkstančius svarų sterlingų (44,1 tūkst. eurų).

Per dvejus metus šiame klube jis uždirbto 3,95 mln. svarų sterlingų (4,6 mln. eurų), o vėliau persikėlė į „Anfield“ ekipą, kurioje per savaitę uždirbdavo 83 tūkst. svarų sterlingų (96 tūkst. eurų), o per dvejus metus į kišenę įsidėjo 8,63 mln. svarų sterlingų (10 mln. eurų).

Dėl neįtikėtino portugalo talento „Liverpool“ 2022 m. pratęsė sutartį penkeriems metams ir padidino jo atlyginimą iki 140 tūkst. svarų sterlingų (162 tūkst. eurų) už savaitę, o prieš tragišką mirtį jis šiame klube jau buvo uždirbęs 21,8 mln. svarų sterlingų (25,4 mln. eurų).

Į šią sumą yra įskaičiuotos ir premijos už pasiekimus (65 įvarčiai per 182 rungtynes).

D. Jota turėjo gauti dar 14,5 mln. svarų sterlingų (16,8 mln. eurų) už likusius dvejus sutarties metus, tačiau, nepaisant Portugalijos žiniasklaidos pranešimų, kuriuose teigiama, kad „Liverpool“ šį reikalavimą įvykdys net po jo mirties, tai dar nepatvirtinta.

Tai reiškia, kad bendrą D. Jotos uždarbį, kuris nuo atvykimo į „Premier“ lygą siekia apie 34,4 mln. svarų sterlingų (apie 40 mln. eurų), gali paveldėti jo žmona ir jųdviejų sūnūs ketverių metų Dinis, dvejų metų Duarte ir aštuonių mėnesių dukrelė Mafalda.

Uždirbo ir už aikštės ribų

Visgi, tiksliai nėra žinoma, kiek pinigų jis išleido, tačiau nemaža jų dalis buvo investuota į penkių miegamųjų ir keturių vonios kambarių namą prabangiame Liverpulio priemiestyje.

Remiantis viešai prieinamais žemės registro duomenimis, D. Jota su žmona 2022 m. gegužės mėn. šį namą įsigijo už 2,13 mln. svarų sterlingų (2,47 mln. eurų) ir jame gyveno su keliais kitais žaidėjais.

Taip pat pranešama, kad 2023 m. vasarį D. Jota įsteigė įvaizdžio teisių bendrovę „Minute J Ltd“, kuri leido nukreipti dalį jo pajamų iš futbolo veiklos.

Tokios įmonės futbolininkams dažnai padeda valdyti pajamas, gaunamas iš komercinės veiklos – pavyzdžiui, naudojant jų vardą, pravardę ar marškinėlių numerį reklamai.

Pirmasis finansinių ataskaitų rinkinys, pateiktas 2024 m. gruodžio mėnesį, apima pirmuosius 12 bendrovės veiklos mėnesių. Duomenys atskleidė, kad per tą laikotarpį įmonė uždirbo apie 187 tūkst. svarus sterlingų (217 tūkst. eurų), tačiau buvo skolinga kreditoriams 49,8 tūkst. svarų sterlingų (57,8 tūkst. eurų).

Didžioji šios sumos dalis – 44,8 tūkst. svarų sterlingų (52 tūkst. eurų) – buvo skirta sumokėti pelno mokestį Jungtinės Karalystės mokesčių tarnybai (HMRC).

Be gaunamo atlyginimo už futbolą, D. Jota buvo sudaręs pelningas partnerystes su tokiais prekių ženklais kaip „Nike“ ir „EA Sports“, kurios jam kasmet atnešdavo apie 3,3 milijono svarų sterlingų (3,8 mln. eurų). Taip pat jis įkūrė savo esporto komandą „Luna Galaxy“.

Portugalijos žiniasklaida skelbė, kad futbolininkas turėjo įspūdingą prabangių automobilių kolekciją, kurios vertė viršijo 1 milijoną svarų (1,2 mln. eurų). Tarp automobilių buvo „Range Rover Sport“, „Porsche 911 Turbo S“, „Ferrari 488“, „Audi Q7“ ir „Mercedes-Benz G63 AMG“.

Tinklalapis „The Richest“, apžvelgdamas D. Jotos finansinį palikimą, rašė: „Jis paliko tokį finansinį paveldą, kokį retai pasiekia net gerokai vyresni futbolininkai. Jo verslumo gebėjimai prilygo žaidimo vizijai aikštėje – jis tapo pavyzdžiu, kaip sportininkai gali kurti ilgalaikę gerovę ir palikimą už aikštės ribų.“

Turėjo pradėti pasiruošimą artėjančiam sezonui

Tragiška nelaimė įvyko vos po 13 dienų nuo to momento, kai D. Jota susituokė su savo paauglystės meile Rute.

Ceremonijos metu jis pareiškė, kad yra laimingiausias vyras pasaulyje ir yra jos vyras, o socialiniuose tinkluose paskelbė daugybę emocingų nuotraukų ir vaizdo įrašų apie jų ypatingą dieną.

Deja, daugeliui tų, kurie dalyvavo vestuvėse, po kiek daugiau nei dviejų savaičių teko vykti į D. Jotos ir jo brolio laidotuves.

Į bažnyčią jų gimtajame mieste Portugalijoje suvažiavo šeimos nariai bei draugai iš visų pasaulio kampelių. Taip pat atsisveikinti su sportininkais atvyko ir daugybė pasaulyje žinomų futbolo pasaulio veidų.

Primename, kad prieš tragišką nelaimę D. Jota keliavo į Šiaurės Ispanijoje esantį uostamiestį, kad keltu pasiektų Jungtinę Karalystę (JK). O ten persikėlęs sportininkas ketino savo kelionę toliau tęsti automobiliu.

CNN pranešė, kad kelionę automobiliu D. Jota pasirinko nes medikai likus keletui dienų iki tragedijos patarė portugalui neskristi lėktuvu dėl atliktos plaučių operacijos.

Sportininkas keliavo į JK su komanda pradėti pasiruošimą artėjančiam sezonui.

Incidentas įvyko apie 00:35 val. nakties, kai automobilis, kuriuo važiavo broliai, A-52 greitkelyje ties Palacios de Sanabria miesteliu, sprogus padangai nuvažiavo nuo kelio ir užsidegė.

Vietos ugniagesiai patvirtino, kad automobilis visiškai sudegė, o ugnis išplito ir į aplinkines žoles. Nepaisant greitos pagalbos, nei D. Jotos, nei jo brolio išgelbėti nepavyko.