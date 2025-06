Maxas Verstappenas vos išvengė diskvalifikacijos: po incidento su Russellu skyrė baudos taškus ir laiko nuobaudą

Likus 6 ratams iki finišo lenktynės buvo pratęstos po saugos automobilio fazės. M. Verstappenas iš karto paslydo posūkyje, o tuo pasinaudojo Charlesas Leclercas, atėmęs iš olando 3-ią vietą. Netrukus olandą atakavo ir George‘as Russellas. M. Verstappenas tiesiojoje šiek tiek susidūrė su Ch. Leclercu, vėliau olandą kliudė ir G. Russellas.

Kai „Red Bull“ pasakė M. Verstappenui, kad reikėtų praleisti G. Russellą į priekį, olando nervai neatlaikė, nes jis buvo įsitikinęs, kad ankstesniame epizode kaltas buvo G. Russellas. Tada M. Verstappenas ėmė krėsti kvailystes, kai tyčia pristabdė ir kliudė G. Russellą. Po kiek laiko olandas visgi praleido G. Russellą į priekį.

Po lenktynių teisėjai pranešė, kad M. Verstappenui skyrė 10 baudos sek. už avarijos sukėlimą. Tai olandą nubloškė iš 5-os vietos net į 10-ą. Negana to, M. Verstappenas gavo 3 baudos taškus. Olandas dabar yra surinkęs 11 baudos taškų ir yra per 1 baudos tašką nuo vienerių lenktynių diskvalifikacijos. 2 iš tų taškų nustos galioti birželio 30 d., tad M. Verstappenui visą mėnesį reikės vengti bet kokių incidentų.

Beje, vėliau paaiškėjo, kad M. Verstappenui nebuvo reikalo atiduoti poziciją G. Russellui po to ankstesnio epizodo, kai „Red Bull“ jį ragino tai padaryti.

.... max didn't even have to give back any position to russell in the first place



lol. pic.twitter.com/o9ewGbMWN7