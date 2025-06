Nurmagomedovas ignoravo vedėją po Čempionų lygos finalo – sirgaliai gyrė Kate Abdo už pagarbų elgesį

Iš karto po finalo CBS televizijoje vyko rungtynių apžvalga, kai staiga prie ekspertų prisijungė...buvęs UFC čempionas Chabibas Nurmagomedovas. Kovotojas paspaudė rankas visiems vyrams, bet kai jam ranką norėjo paspausti vedėja Kate Abdo, Ch. Nurmagomedovas ją ignoravo.

K. Abdo greitai sureagavo į Ch. Nurmagomedovo nenorą spausti jai rankos ir pasakė: „Atsiprašau“.

Teigiama, kad Ch. Nurmagomedovui liesti nepažįstamas moteris neva draudžia religiniai įsitikinimai.

Muslim Khabib embarrassed Kate Abdo by refusing to shake her hands at the champions league final. Why are women worthless in Islam? Why was he allowed to continue the interview? 🥰 pic.twitter.com/ejTpUplJuF

Sirgaliai po šio įvykio gyrė K. Abdo už pagarbią reakciją po tokio Ch. Nurmagomedovo elgesio.

„Pagarba Kate už tai, kad ji taip greitai suprato, jog Chabibas tiesiog nenorėjo išsižadėti religinių įsitikinimų“, – rašė vienas iš fanų.

Kitas pridėjo: „Laidos vedėja pasielgė labai profesionaliai“.

Massive respect to Khabib for not shaking Kate's hand last night. He follows what his religion taught him and it's his choice ❤️🫡



And massive respect to Kate for understanding Khabib's decision and not making a fuss of it in front of other pundits 🥹 #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/TobJ3cl4vd