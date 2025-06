„Alpine“ pilotas sukėlė pavojingą incidentą: Piastri vos išvengė nelaimės Austrijos GP lenktynėse

„McLaren“ pilotas užtikrintai važiavo antroje vietoje, kai pavijo ratu atsilikusi Franco Colapinto („Alpine“). „Alpine“ pilotas tuo metu kovojo su Yuki Tsunoda („Red Bull“) ir galimai nepamatė, kad jį pavijo vienas iš lyderių. F. Colapinto nepaliko O. Piastri vietos trasoje ir australui teko pasivažinėti ant žolės. Australui pasisekė, kad viskas tame epizode baigėsi laimingai, o teisėjai F. Colapinto skyrė 5 baudos sek.

Look out, Franco! Oscar Piastri is forced onto the grass by Colapinto 😰 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/EhgL70DnuJ

„Po šitiek metų „Alpine“ vis dar sugalvoja, kaip su***** man reikalus“, – radijo ryšiu savo komandai sakė O. Piastri.

Manoma, kad O. Piastri turėjo omenyje 2022 m. įvykius. Po to, kai tuometis „Alpine“ veteranas Fernando Alonso pranešė nuo kito sezono pereisiantis į „Aston Martin“, „Alpine“ išplatino pranešimą, kad jo vietą kitame sezone užims atsarginis komandos pilotas ir „Formulės 2“ čempionas O. Piastri. Visgi, po kelių valandų australas paneigė tokią informaciją. Netrukus pasklido gandai, kad O. Piastri jau turi sutartį su „McLaren“, kuri turėjo būti paskelbta artimiausiu metu. „Alpine“ vadovai tuomet įsiuto ir ėmė įrodinėti, kad O. Piastri yra įsipareigojęs pagal kontraktą lenktyniauti jų komandoje kitame sezone. „Alpine“ aiškino, kad išleido daug pinigų O. Piastri paruošimui „Formulei 1“ ir bolido bandymams.

Dėl viso šio „kriminalo“ buvo kreiptasi į specialią FIA Kontraktų pripažinimo komisiją. Galiausiai paskelbtas verdiktas, jog „Alpine“ neturi išskirtinių teisių į O. Piastri ir kad australas laisvai gali sudaryti kontraktą su bet kuria komanda. Vos pasirodžius komisijos išvadai, „McLaren“ generalinis direktorius Zakas Brownas patvirtino, jog dvejų metų sutartį su O. Piastri pasirašė dar 2022 m. liepos 4 d.

Matant dabartinius komandų rezultatus, akivaizdu, kad O. Piastri 2022 m. priėmė teisingą sprendimą.

"alpine still find a way to fuck me up all these years later huh" OSCAR 💀 pic.twitter.com/YTPKfiNvM6