NHL naujokų birža įrašė naujus rekordus: ar 2026-aisiais išvysime Lietuvos žaidėją?

Pirmuoju šaukimu Niujorko „Islanders“ pasikvietė 17-metį kanadietį Matthew Schaeferį. 188 cm ūgio gynėjas žaidė elitinėje OHL jaunimo lygoje, kur per 17 rungtynių pelnė 7 įvarčius ir atliko 15 rezultatyvių perdavimų. Taip pat gynėjas atstovavo Kanados jaunimo (iki 20 metų) rinktinei pasaulio jaunimo čempionate (2 rungtynės, 1 įvartis, 1 rezultatyvus perdavimas).

M. Schaeferis tapo vos 6-u žaidėju istorijoje, kuris pirmu numeriu buvo pašauktas tiek OHL, tiek NHL naujokų biržose. Kanadietis prisijungė prie tokių žvaigždžių kaip Connoras McDavidas, Aaronas Ekbladas, Stevenas Stamkosas, Johnas Tavaresas ir Ericas Lindrosas.

Matthew Schaefer joins an exclusive club as a first overall pick in both the OHL and NHL drafts ☝️ pic.twitter.com/BSOXLDXHYO

Taip pat „Islanders“ 16-u šaukimu pasirinko švedą Victorą Eklundą. NHL jis prisijungs prie brolio Williamo Eklundo, kuris 2021 m. buvo pasirinktas 7-u šaukimu San Chosė „Sharks“ komandos. Tai tik 7-as brolių europiečių duetas per NHL istoriją, pašauktas pirmajame rate.

Victor Eklund was selected 16th overall by the @NYIslanders after leading Sweden’s second division in goals and points by a teenager (19-12—31 in 42 GP).



He joins his brother, William (SJS), as the second member of his family to be taken in the #NHLDraft.#NHLStats:… pic.twitter.com/uDNmAbvSak

REKLAMA