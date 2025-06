„Panthers“ NHL Stenlio taurės čempionai antrus metus iš eilės: istorinis S. Reinharto keturių įvarčių pasirodymas finale

Samas Reinhartas pelnė keturis įvarčius ir tapo vos ketvirtu žaidėju NHL istorijoje, kuriam pavyko tai padaryti finalo rungtynėse. Po jo trečiojo įvarčio, kuris užbaigė „hat-tricką“, ant ledo skrido kepurės. Komandos veidu laikomas Matthew Tkachukas pelnė pergalingą įvartį, kuris garantavo titulą.

Kitoje aikštės pusėje Sergejus Bobrovskis atrėmė 28 iš 29 smūgių į vartus ir uždarė rungtynes tokia pat baigtimi kaip ir prieš metus. Vienintelį „Oilers“ įvartį pelnė rusas Vasilijus Podkolzinas, bet tai įvyko jau tada, kai rungtynių baigtis buvo seniai aiški.

Po to, kai „Lightning“ triskart iš eilės žaidė finale, Floridos klubas pakartojo šį pasiekimą ir jau gali būti vadinamas šiuolaikine dinastija.

Nuo tada, kai 2022 metų vasarą M. Tkachukas prisijungė mainų būdu, o komandos vairą perėmė treneris Paulas Maurice’as, „Panthers“ laimėjo 11 iš 12 atkrintamųjų varžybų serijų.

Ar M. Tkachukas mano, kad jie jau dinastija?

„Žinoma. Absoliučiai, absoliučiai“, – sakė „ M. Tkachukas, kai komanda šventė ant ledo.

Vienintelį kartą, kai jiems nepavyko, buvo 2023-ųjų finalas prieš Las Vegaso „Golden Knights“, tačiau tuomet keli svarbūs komandos žaidėjai kovojo su traumomis.

Gilus visos komandos indėlis leido „Panthers“ pergalėmis užgožti tokias žvaigždes kaip Connoras McDavid’as ir Leonas Draisaitlis. Edmontono klubui sunkiai sekėsi dorotis su agresyviu Floridos spaudimu, o finalo metu jie kelis kartus keitė vartininkus. Šeštose rungtynėse į vartus stojo Stuartas Skinneris, tačiau jį nuvylė komandos draugų klaidos – vienas iš jų leido įmušti antrąjį Reinharto įvartį, kai vartininkas pats suklydo.

C. McDavid’as stengėsi perimti rungtynių kontrolę, bet vėl buvo sustabdytas Barkovo, Joneso ir Bobrovskio. Tai buvo jo antroji kelionė į Stenlio taurės finalą, tačiau jis vėl liko be titulo, nors surinko septynis rezultatyvumo taškus.

Kanados klubų titulų badas užsitęsė iki 31 sezono ir 32 metų – nuo 1993-ųjų, kai triumfavo Monrealio „Canadiens“. Per pastaruosius šešis kartus taurę iškovojo komandos iš JAV pietinių valstijų, keturis kartus iš jų iš Floridos.

Šiame žygyje „Panthers“ per penkerias rungtynes eliminavo Tampos „Lightning“, Toronto „Maple Leafs“ per septynerias, Karolinos „Hurricanes“ per penkerias, o finale Edmontono „Oilers“ – per šešerias.