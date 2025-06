Stenlio taurės finalas: masinės muštynės, pašalinti 8 žaidėjai ir triuškinanti „Panthers“ pergalė prieš „Oilers“

Visas chaosas prasidėjo likus 9 min. 33 sek. iki trečiojo kėlinio pabaigos, kai „Oilers“ centras Trentas Fredericas kirto lazda per nugarą „Panthers“ puolėjui Samui Bennettui, o lazda lūžo iškart. Netrukus į konfliktą įsivėlė Floridos žaidėjas A. J. Greeras ir Edmontono atstovas Mattiasas Ekholmas, o paskui juos pasekė Nate’as Schmidtas ir Connoras Brownas. Galiausiai muštynėse dalyvavo ir gynėjas Dmitrijus Kulikovas bei kairiojo krašto puolėjas Viktoras Arvidssonas.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto tikruoju šios kovos centru tapo „Panthers“ krašto puolėjas Jonah Gadjovichas ir „Oilers“ gynėjas Darnellas Nurse’as. Nė vienas jų neparkrito ant ledo – abu įsikibo vienas kitam į apykakles ir kaklą ir įnirtingoje kovoje bandė pataikyti smūgius.

REKLAMA

Abu ledo ritulininkai keitėsi stipriais smūgiais iš viršaus bei apatiniais smūgiais, o „Panthers“ sirgaliai audringai palaikė savo žaidėją. Teisėjai nusprendė neskubėti jų skirti ir tiesiog leido jiems pavargti, kol šie nebesugebėjo daugiau smūgiuoti.

PANTHERS-OILERS TURNS INTO A ROYAL RUMBLE BRAWL 🤯



(via @BleacherReport)



pic.twitter.com/XDtD8M2aNz — Yahoo Sports (@YahooSports) June 10, 2025

Kai situacija nuslūgo ir žaidimas buvo pratęstas, „Panthers“ liko žaisti daugumoje 5 prieš 4. Tuo metu J. Gadjovichas, D. Nurse’as, A. J. Greeras, S. Bennettas, M. Ekholmas ir T. Fredericas buvo nubausti 10 minučių drausminėmis nuobaudomis bei visi buvo pašalinti iki rungtynių pabaigos. Taip pat 10 minučių drausmine bauda nubaustas Edmontono puolėjas Evanderis Kane’as – už smūgį Carteriui Verhaeghe, nors prieš tai jis pats buvo pakirstas Evano Bouchardo.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau muštynės tuo nesibaigė. „Oilers“ žaidėjas Johnas Klingbergas ir „Panthers“ narys Matthew Tkačukas susirėmė dar kartą, prie muštynių prisijungė ir Jake’as Walmanas, kuris puolė padėti savo komandos draugui. Už tai jis buvo nubaustas pražangomis už šiurkštumą ir nesportišką elgesį, o jo pasirodymas rungtynėse taip pat baigėsi. Tuo tarpu „Panthers“ įgavo dvigubą kiekybinę persvarą ir žaidė 5 prieš 3, o prieš tai dar spėjo susistumdyti Kasperas Kapanenas ir Eetu Luostarinenas. ir K. Kapanenas tapo aštuntuoju iš rungtynių pašalintu žaidėju.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Walman lands a solid punch while Tkachuk is being held. Bit of a spear to start it off, too. #NHLPlayoffs pic.twitter.com/R2SM8HqKKS — Marc Dumont (@MarcPDumont) June 10, 2025

Palikdamas aikštę, K. Kapanenas įsivėlė į konfliktą su sirgaliais, su kuriais apsikeitė įvairiais gestais.

Kasperi Kapanen appeared to blow a kiss to some Panthers fans, who flipped a couple birds in return while another poured a drink out 😭🫣 pic.twitter.com/wnvCmzHs1g REKLAMA June 10, 2025

„Panthers“ išnaudojo dviejų žaidėjų kiekybinę persvarą ir padidino savo pranašumą iki 6:1.

Jei „Oilers“ tikėjosi išlieti savo nusivylimą ir įbauginti varžovus, šis planas visiškai neveikė. Edmontonas jau buvo bandęs panašų veiksmą ir po pirmojo kėlinio, kai rezultatas dar buvo 2:0 „Panthers“ naudai.

Things get heated as the first period comes to an end 😳 pic.twitter.com/usPFKoWB2K — Sportsnet (@Sportsnet) June 10, 2025

Ši taktika vėl nieko nedavė – bandymai pranokti fiziniu žaidimu baigėsi tuo, kad „Oilers“ atrodė tiesiog prastai ir pralaimėjo triuškinamu rezultatu.

REKLAMA

Įvarčius Floridai pelnė Bradas Marchandas, Samas Reinhartas, Aaronas Ekbladas, Evansas Rodriguesas, Carteris Verhaeghe ir Samas Bennettas. Vienintelį „Oilers“ įvartį įmušė Corey Perry.

Ketvirtosios Stenlio taurės finalo rungtynės numatytos ketvirtadienį. Pirmąjį susitikimą „Oilers“ po pratęsimo laimėjo 4:3, antrąjį – „Panthers“ po dviejų pratęsimų 5:4.