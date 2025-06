Dariaus Songailos vadovaujamos U20 krepšinio rinktinės pasiruošime – pirmasis amerikietis įgūdžių treneris ir aukščiausi tikslai Europos čempionate

„Susirinkome, visi susipažinsime, mintys visų tos pačios, daug noro, entuziazmas didelis. Pradėsime dirbti ir judame toliau“, – stovyklos pradžioje sakė D. Songaila.

Vyriausiasis komandos treneris akcentavo komandinio žaidimo svarbą ir aukščiausius tikslus: „Kaip ir visose rinktinėse turime žaisti komandinį žaidimą. Komanda yra nauja man, naujas treneris ir jiems. Stengsimės įtraukti visus, žaisti komandiškai. Kasdien laukia vis nauji dalykai ir susilipdysime.

REKLAMA

REKLAMA

Tikslai visada turi būti aukščiausi, visada turi siekti medalių. Patys sau turime išsikelti aukščiausius tikslus – laimėti.“

REKLAMA

Įdomu tai, kad komandos trenerių štabe pirmą kartą jaunimo rinktinių istorijoje yra individualių savybių ugdymo treneris, amerikietis Willisas Hallas. Kartu su D. Songaila jis yra dirbęs „San Antonio Spurs“ klube žaidėjų vystymo treneriu, dabar yra vienas „Austin Spurs“ klubo G lygoje asistentų.

„Pasirengimo metu turėsime daug įžanginio krepšinio – vyks po dvi treniruotes per dieną, kurių viena bus skirta labiau individualiam įgūdžių ugdymui. Kadangi jis toje srityje yra buvęs NBA, labai gerai išmano savo darbą – man tai bus didelė pagalba. Be to Gustas Maskoliūnas vis dar yra su Vilniaus „Rytu“, jie ruošiasi LKL finalams, tad mano štabas sumažėjęs pirmame cikle. Taip man suteikiama kaip ir dviguba pagalba – papildomas žmogus treniruotėse ir puikus individualių įgūdžių treneris“, – teigė D. Songaila.

REKLAMA

REKLAMA

Įdomu, kad amerikietis į U20 rinktinę darbui pasisiūlė pats: „Mes dažnai pasikalbame ir sužinojęs, kad aš treniruosiu U20 rinktinę, pats paklausė, ar gali atvykti kaip savanoris. Aš atsiklausiau federacijos – ji maloniai priėmė tą žinią.“

W. Hallas kartu su komanda bus visos treniruočių stovyklos metu – nuo pirmos dienos iki komandos išvykimą į Europos čempionatą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Senojo žemyno jaunimo U20 čempionatas Graikijos mieste Heraklione vyks liepos 12–20 dienomis. Lietuvos komanda žais B grupėje su graikais, čekais ir rumunais.

D. Songailos trenerių štabe be amerikiečio dirbs asistentas Gustas Maskoliūnas, skautas Martynas Gailiūnas, fizinio rengimo treneris Lukas Leškauskas, kineziterapeutai Eglė Lencevičiūtė ir Modestas Rusevičius bei komandos vadovas Arnas Labuckas.

REKLAMA

Su Kauno „Žalgirio“ komanda šį sezoną tiek LKL, tiek Eurolygoje minučių gavęs Mantas Juzėnas irgi sakė, kad rinktinės tikslai – patys aukščiausi.

„Visi susirinkome siekti aukščiausio tikslo, kolektyvas geras, visi pažįstami, manau, kad viskas bus gerai. Aš pats jaučiuosi gerai, užtikrintai ir pasitikiu savimi“, – kalbėjo M. Juzėnas.

U20 rinktinės kandidatai: Nikas Stuknys, Artūras Vilutis, Deividas Žukauskas, Grantas Križanauskas („Rytas-2“), Aleksas Bieliauskas, Mantas Laurenčikas, Jokūbas Rudaitis, Nedas Raupelis, Mantas Juzėnas („Žalgiris-2“), Armandas Bancevičius (Vilkaviškio „Perlas“), Nojus Radžius („Telšiai“), Paulius Narvilas (LCC Tarptautinis universitetas), Kristupas Leščiauskas („Neptūnas-2“), Justas Stonkus (Charleston, NCAA), Mantas Kočanas (Florida Atlantic University, NCAA), Vytautas Žygas (Old Dominion, NCAA).