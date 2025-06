DeMarcuso Cousinso konfliktas su sirgaliais Puerto Rike: emocijų protrūkis baigėsi pašalinimu iš aikštės

Šiuo metu Guaynabo „Mets“ atstovaujantis vidurio puolėjas buvo išvarytas iš aikštės per rungtynes su Bayamono „Vaqueros“. Jis buvo išvytas, nes konfliktavo su šalia aikštės sėdėjusiu sirgaliu.

Palikdamas aikštelę D. Cousinsas, panašu, tyčia provokavo žiūrovus tribūnose.

Situacija dar labiau įkaito jam artėjant prie tunelio. Žiūrovų minia, susibūrusi prie išėjimo, pradėjo mėtyti gėrimus į žaidėją.

REKLAMA

REKLAMA

D. Cousinsas bandė veržtis link fanų, tačiau jį sulaikė apsaugos darbuotojai. Krepšininkas kelias sekundes priešinosi apsaugai ir stumdėsi, kol šie galiausiai jį jėga nuvedė į tunelį.

REKLAMA

DeMarcus Cousins and a fan sitting courtside get into an altercation.



What in the world… (via @LaGuerraBSN)pic.twitter.com/TeBEugvrUq — Legion Hoops (@LegionHoops) June 10, 2025