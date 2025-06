Sabalenkos keiksmai per „Roland Garros“ finalą suglumino gerbėjus: kodėl ji liko nenubausta už rusiškus žodžius?

Vieną klaidą po kitos dariusi A. Sabalenka ne sykį aprėkė savo komandos narius, skirdamas jiems daugybę keiksmažodžių.

„P***** n***** iš čia“, „n***** jūs man čia reikalingi?“ – tokias ir panašias replikas laidė A. Sabalenka.

REKLAMA

REKLAMA

Sabalenka a beaucoup de mal à contenir ses émotions aujourd’hui contre Coco Gauff

pic.twitter.com/NXkl8LFS8J REKLAMA June 7, 2025

Jeigu kokia tenisininkė tokią keiksmažodžių tiradą paleistų angliškai, tai ji veikiausiai būtų bent jau įspėta bokštelio teisėjos, bet kadangi teisėja nesupranta rusiškai, tai A. Sabalenka nebaudžiama galėjo keiktis visą mačą.

„Sabalenka rėkia visokias nešvankybes šalia kamuoliukus padavinėjančių vaikų ir apie teisėją, bet yra nebaudžiama, nes keikiasi rusiškai. Tai beprotybė“, – rašė vienas iš teniso fanų.

REKLAMA

REKLAMA

Sabalenka SCREAMING absolute obscenities in proximity of ball kids and about umpire but not being fined because it’s in russian is insane. pic.twitter.com/ar7XH20C51 — Гіль🔪 (@i_gil_) June 7, 2025

A. Sabalenka taip pat sulaukė daug kritikos dėl savo komentarų spaudos konferencijoje. Baltarusė aiškino, kad C. Gauff laimėjo finalą ne dėl to, kad žaidė labai gerai, o todėl, kad pati A. Sabalenka pridarė daug klaidų. Baltarusė taip pat pasakojo, kad C. Gauff labai sekėsi ir kad jei Iga Swiatek būtų patekusi į finalą, tai būtų nugalėjusi C. Gauff.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kartais atrodė, kad Coco pataikydavo į kamuoliuką raketės rėmu, o kamuoliukas magiškai nusileisdavo aikštėje“, – stebėjosi A. Sabalenka.

Spaudos konferencijoje baltarusė taip pat kalbėjo apie tai, kad norėtų nusikeikti: „Esu nusipirkusi bilietus į Mykonos. Man reikės poros dienų, kad trumpam pamirščiau, koks beprotiškas šitas pasaulis ir koks beprotiškas buvo šitas mačas. Jei galėčiau čia keiktis, tai ir nusikeikčiau. Aš stengiuosi būti kuo mandagesnė, bet kitaip man sunku apibūdinti tai, kas vyko korte. Ką veiksiu per atostogas? Gersiu tekilą, valgysiu guminukus ir plaukiosiu. Porą dienų pabūsiu turiste“.

Kitą dieną baltarusė kiek nusiramino ir savo „instagram“ paskyroje patalpino naują įrašą, kuriame jau atidavė pagarbą C. Gauff ir pažymėjo, kad amerikietė titulo nusipelnė.