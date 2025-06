Roland Garros 2024 finalas: Carloso Alcarazo triumfas po epinio penkių setų mūšio be ginčų ir trikdžių

Mačas truko net 5 valandas 29 minutes. Tai – ilgiausias visų laikų „Roland Garros“ turnyro finalas.

Reto grožio finalas nepaliko abejingų, o viską geriausiai apibendrino vienas iš internautų: „5 valandos 29 minutės intensyvaus žaidimo ir jokių ėjimų į tualetą, taktinių medicininių pertraukėlių, ginčų su bokštelio teisėju, bandant išmušti varžovą iš ritmo, isteriško rėkimo ant savo komandos narių ir sukčiavimų (priešingai – žaidėjai taisė klaidingus sprendimus, net jei iš jų būtų gavę naudos)“.

And another thing:

5 hours 29 minutes of high octane play — and not a single toilet break, no tactical MTOs, no arguing with umpire to disrupt the opponent's rhythm, no hysterical yelling at own's box, no cheating (on the contrary, both corrected wrong calls made in their favor).