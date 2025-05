Stebuklingas sugrįžimas: pergalingas įvartis antrajame pratęsime

Antrajame Vakarų konferencijos atkrintamųjų etape „Jets“ susikaus su Dalaso „Stars“. Serija prasidės trečiadienį Vinipege. Šios komandos dar niekada nėra susitikusios atkrintamosiose.

Tai buvo trečios pagal trukmę septintosios rungtynės NHL istorijoje – jos truko 96 minutes ir 10 sekundžių.

Trečiajame kėlinyje „Jets“ atsilikinėjo 1:3, kai Vladislavas Namestnikovas, likus žaisti 1 min. 56 sek., pasiuntė ritulį į vartus.

Kai vartininką Connorą Hellebuycką pakeitė šeštasis žaidėjas, atrodė, kad Vinipego klubas išlygino rezultatą likus žaisti 1 min. 6 sek., tačiau peržiūra parodė, kad ritulys neperžengė vartų linijos.

Tuomet likus vos 1,6 sekundėms iki pagrindinio laiko pabaigos, Cole'as Perfetti pelnė antrą savo įvartį šiose rungtynėse ir išlygino rezultatą bei iš savo kėdžių pakėlė 15 tūkst. sirgalių „Canada Life“ arenoje.

C. Perfetti (59 min. 57 sek.) pelnė vėliausią išlyginamąjį įvartį septintųjų rungtynių istorijoje NHL atkrintamosiose.

WITH 1.6 SECONDS TO GO. 🤯



COLE PERFETTI‼️ pic.twitter.com/kgZU95vurH