Archyviniame kadre – vienas garsiausių Lietuvos žmonių: ar atpažįstate, kas jis?

Laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ parodytas kadras daugeliui tapo tikra mįsle. Laidos dalyviai iš pradžių nesitikėjo, kad šiame kadre įamžintas puikiai žinomas Lietuvos vyras.
Archyviniame kadre – vienas garsiausių Lietuvos žmonių
Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžintas Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
Gitanas Nausėda gimė 1964 m. gegužės 19 d. Klaipėdoje.
Baigęs mokyklą gimtajame mieste, jis įstojo į Vilniaus universitetą, kur 1987 m. baigė pramonės ekonomikos studijas Ekonomikos fakultete.
Vėliau tęsė akademinę karjerą – tapo Vilniaus universiteto dėstytoju, o 1993 m. apgynė daktaro disertaciją ekonomikos srityje.
1992–1993 m. tobulinosi Vokietijoje, Manheimo universitete, kur gilino žinias apie rinkos ekonomiką ir finansų sistemas.
Nuo 1994 m. Gitanas Nausėda dirbo Lietuvos banke, kur ėjo įvairias atsakingas pareigas, tarp jų – Pinigų politikos departamento direktoriaus pavaduotojo.
2000 m. jis perėjo į SEB banką, kur tapo vyriausiuoju ekonomistu ir prezidento patarėju.
Pirmą kartą Gitanas Nausėda buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu 2019 metų rinkimuose.
Antrą kartą Gitanas Nausėda buvo išrinktas Prezidentu 2024 metų rinkimuose.
