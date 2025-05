Dvi legendos atstovaus Kanados ledo ritulio rinktinei pasaulio čempionate

Vėlų sekmadienio vakarą S. Crosby buvo įtrauktas į artėjančiam turnyrui besiruošiančios Kanados rinktinės sudėtį. Kaip „The Athletic“ žurnalistui Pierre’ui LeBrunui patvirtino agentas Patas Brissonas, Kanados garbę gins ir N. MacKinnonas. P. Brissonas atstovauja abiem žaidėjams.

S. Crosby ir N. MacKinnonas – artimi draugai ir kaimynai Halifakse, Naujosios Škotijos provincijos centre. Jie kartu rungtyniavo 2015 m. pasaulio čempionate ir šių metų vasarį vykusiame NHL „4 Nations Face-Off“ turnyre.

N. MacKinnonas buvo pripažintas šio turnyro MVP, o jis ir S. Crosby žaidė vienoje grandyje. N. MacKinnonas pirmavo pagal įvarčius (4), o S. Crosby su 5 taškais dalijosi antrąja vieta pagal rezultatyvumą.

Nė vienas iš jų neplanavo dalyvauti pasaulio čempionate, tačiau S. Crosby atstovaujama Pitsburgo „Penguins“ ekipa jau trečią sezoną iš eilės nepateko į Stenlio taurės atkrintamąsias, o N. MacKinnono Kolorado „Avalanche“ šeštadienio vakarą pralaimėjo septintąsias pirmojo atkrintamųjų etapo serijos rungtynes Dalaso „Stars“ ekipai.

S. Crosby pasaulio čempionate nežaidė nuo 2015 m., o paskutinį kartą N. MacKinnonas jame dalyvavo 2017 m.

S. Crosby buvo Kanados rinktinės kapitonas 2014 m. olimpinėse žaidynėse, 2015 m. pasaulio čempionate, 2016 m. Pasaulio taurėje ir šių metų „4 Nations Face-Off“ turnyre, o šias pareigas perims ir artėjančiame čempionate.

S. Crosby per tris pasaulio čempionatus yra sužaidęs 18 rungtynių, pelnęs 12 įvarčių ir atlikęs 15 rezultatyvių perdavimų, tuo tarpu N.MacKinnonas per taip pat 3 čempionatus sužaidė 28 rungtynes, pelnė 11 įvarčių ir atliko 17 rezultatyvių perdavimų.

Kanados rinktinė A grupės čempionatą pradės šeštadienį, 13.20 val. Stokholme rungtynėmis su Slovėnija.

Kodėl S. Crosby dalyvaus pasaulio čempionate?

Paprastai 37 metų ledo ritulio legendos pasaulio čempionate nedalyvauja, tačiau S. Crosby situacija iš tiesų kitokia.

S. Crosby trokšta žaisti prasmingose rungtynėse, o jo „Penguins“ jau trečią sezoną iš eilės nepateko į atkrintamąsias. Po „4 Nations“ turnyro buvo akivaizdu, kad šios varžybos jį įkvėpė, būtent po jų jis demonstravo geriausią sezono (o galbūt ir pastarųjų trejų–ketverių metų) formą.

Visgi svarbiausia priežastis, kodėl S. Crosby dalyvaus šiame turnyre, be patriotizmo, yra tai, kad jis taip išlieka aktyvus. Per intensyvią atkarpą reguliariajame sezone jam ne kartą buvo užduotas klausimas, kokia jo gero žaidimo paslaptis ir ar jis nejaučia nuovargio. Kiekvieną kartą S. Crosby pabrėždavo, kad jo amžiuje didžiausia klaida – išsiderinti iš rutinos.

„Galbūt kažkuriuo metu pavargsiu, – sakė S. Crosby. – Bet kai kurį laiką nečiuožiu, tai iš karto pajuntu. Po ilgesnių pertraukų nesijaučiu gerai, tai skiriasi nuo jauno amžiaus laikotarpio.“

Todėl šis turnyras suteikia jam progą žaisti iki pat gegužės pabaigos.

Priešingu atveju S. Crosby būtų tekę beveik pusę metų nežaisti nė vienerių prasmingų rungtynių ir atrodo, kad toks scenarijus jo nedomino. Turnyras ne tik padės dar labiau papildyti jo įspūdingą tarptautinių rungtynių CV, bet ir leis palaikyti sportinę formą vasarą, kad į 21-ąjį NHL sezoną spalį jis žengtų būdamas kuo geresnės sportinės formos.

Iki atkrintamųjų etapų Kanada per 11 dienų sužais 7 rungtynes, tad S. Crosby tikrai nepritrūks veiklos.

Be to, S. Crosby dažniausiai po kiekvieno NHL sezono kelias savaites atostogauja Europoje. Žinoma, jam patinka tai daryti vasarą, tačiau šįkart jis buvo pasirengęs išvykti anksčiau, nei norėtų.

Galų gale, nors šis turnyras Šiaurės Amerikoje nesulaukia didžiulio ažiotažo, faktas, kad jame dalyvaus S. Crosby, kuris šiuo metu demonstruoja aukščiausio lygio žaidimą, vis dar yra svarbus įvykis.

Kodėl pasaulio čempionate dalyvaus N. MacKinnonas?

Šeštadienio vakarą Dalase N. MacKinnonas sėdėjo prie savo spintelės rūbinėje negalėdamas patikėti tuo, kas įvyko – jis vos sugebėjo žodžiais išreikšti nusivylimą ir skausmą po to, kai „Avalanche“ pralaimėjo trečiajame kėlinyje iššvaistę persvarą ir 7-ose rungtynėse nusileido „Stars“.

„Tiesą pasakius, esu šoke“, – tyliai ištarė N. MacKinnonas.

Akivaizdu, kad jis nenorėjo, jog 2024–2025 m. sezonas baigtųsi būtent taip, todėl pirmą kartą nuo 19-os metų jis grįžta į pasaulio čempionatą. Galimybė sezoną užbaigti geresne nata ir žaisti kartu su bičiuliu S. Crosby pasirodė per daug viliojanti.

N. MacKinnonas yra vienas geriausių savo kartos ledo ritulininkų, tačiau jo tarptautinė karjera – dėl NHL nedalyvavimo 2018 ir 2022 m. olimpinėse žaidynėse – nėra itin įspūdinga. Jis nepateko į 2014 m. Sočio olimpinę komandą, tačiau tų metų pavasarį pasaulio čempionate pelnė įvartį ir atliko tris rezultatyvius perdavimus per aštuonias rungtynes būdamas vos 18-os. Kitąmet jis įmušė 4 įvarčius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus per 10 rungtynių, o S. Crosby tuo metu pasižymėjo 4 įvarčiais ir 7 rezultatyviais perdavimais per 9 rungtynes.

2017 m. N. MacKinnonas vėl atstovavo Kanadai pasaulio čempionate ir surinko 6 įvarčius bei 15 taškų per 10 rungtynių, tačiau tai buvo paskutinis kartas, kai jis vilkėjo Kanados rinktinės marškinėlius iki šio sezono „4 Nations Face-Off“ turnyro, kur pelnė 4 įvarčius per 4 rungtynes. 2016 m. jis atstovavo „Team North America“ – iki 23 metų sudarytai jaunuolių komandai – ir Pasaulio taurėje per trejas rungtynes pelnė 2 įvarčius bei atliko vieną rezultatyvų perdavimą.

Nuo to laiko N. MacKinnonas yra pakilęs į visai kitą ledo ritulio lygį. Per pastaruosius ketverius metus daugiau taškų nei jis (455) surinko tik Connoras McDavidas.

Tokio lygio žaidėjai kaip S. Crosby ir N. MacKinnonas retai važiuoja į pasaulio čempionatą – dažniausiai jie kovoja atkrintamosiose arba ilsisi vasarą, todėl jų prisijungimas prie rinktinės daro Kanadą aiškia favorite Stokholme.

Parengta pagal „The Athletic“ žurnalistų Robo Rossi, Josho Yohe ir Marko Lazerus straipsnį.